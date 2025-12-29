Όποιος έχει καταναλώσει τα επίμαχα ανακληθέντα προϊόντα και εμφανίσει συμπτώματα πρέπει να αναζητήσει ιατρική βοήθεια .

Τέσσερις ποικιλίες προϊόντων Pillsbury Pizza Pops ανακαλούνται στον Καναδά λόγω μόλυνσης από E. coli, που συνδέεται με την τρέχουσα έξαρση κρουσμάτων λοίμωξης. Τα προϊόντα που ανακαλούνται είναι:

Pizza Pops Pepperoni + Bacon

Pizza Pops Supremo Extreme Pepperoni + Bacon

Pizza Pops Pepperoni + Bacon

Pizza Pops FRANK's RedHot Pepperoni + Bacon

Τα προϊόντα διανεμήθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα. Οι καταναλωτές μπορούν να ελέγξουν τις ετικέτες για να εντοπίσουν τα ανακληθέντα προϊόντα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας του Καναδά (PHAC) μέχρι στιγμής υπάρχουν 23 επιβεβαιωμένα κρούσματα λοίμωξης από E. coli O26:H11, στο πλαίσιο επιδημικής έξαρσης που έχει εξαπλωθεί σε επτά επαρχίες. Πέντε άτομα έχουν νοσηλευτεί, ενώ δεν έχουν καταγραφεί θάνατοι. Σύμφωνα με την PHAC, πολλοί από τους ασθενείς ανέφεραν ότι κατανάλωσαν προϊόντα Pillsbury Pizza Pops, γεγονός που έχει οδηγήσει και στην ανάκληση επίμαχων παρτίδων. Οι υγειονομικές αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση και συνιστούν στο κοινό να τηρεί τις οδηγίες ασφάλειας τροφίμων, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Η ηλικία των ατόμων που νόσησαν κυμαίνεται από 1 έως 87 ετών και περίπου το 52% είναι γυναίκες.

Η κατανομή των κρουσμάτων ανά επαρχία είναι η εξής:

British Columbia: 3

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Alberta: 9

Saskatchewan: 5

Manitoba: 2

Ontario: 2

New Brunswick: 1

Newfoundland and Labrador: 1

Τα συχνότερα συμπτώματα από λοίμωξη από e.coli περιλαμβάνουν

Ισχυρές κοιλιακές κράμπες

Διάρροια

Πυρετό

Η σοβαρότητα των συμπτωμάτων διαφέρει από άτομο σε άτομο. Μερικοί δεν έχουν καθόλου συμπτώματα, ενώ τα βρέφη και οι ηλικιωμένοι μπορεί να είναι πιο ευάλωτοι σε επιπλοκές. Οι λοιμώξεις από E. coli επηρεάζουν συχνότερα τη γαστρεντερική οδό. Καθώς το ανοσοποιητικό σύστημα εργάζεται για να καταπολεμήσει την μόλυνση, ο γαστρεντερικός σωλήνας αναπτύσσει φλεγμονή και προκαλούνται τα ακόλουθα συμπτώματα:

Διάρροια: Ένα από τα χαρακτηριστικά συμπτώματα του E. coli είναι τα υδαρή κόπρανα. Σε ορισμένους τύπους λοιμώξεων από E. coli, μπορεί να παρατηρήσετε ότι η διάρροια σας είναι αιματηρή. Αυτό μπορεί να κάνει τα κόπρανα σας να γίνουν έντονο κόκκινο, σκούρο κόκκινο ή μαύρο χρώμα.

Κοιλιακός πόνος: Οι κράμπες στο στομάχι και ο κοιλιακός πόνος μπορούν επίσης να συνοδεύουν τις λοιμώξεις από E. coli. Ο πόνος μπορεί να είναι οξύς, σοβαρός και επίμονος.

Ναυτία και έμετος: Οι λοιμώξεις από E. coli συχνά προκαλούν ναυτία. Ο έμετος και η διάρροια αυξάνουν επίσης τον κίνδυνο αφυδάτωσης, επομένως είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πίνετε πολύ νερό καθώς αναρρώνετε.

Τα περισσότερα περιστατικά αναρρώνουν μέσα σε 5 έως 10 ημέρες, αλλά ορισμένα μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές επιπλοκές όπως σύνδρομο αιμολυτικού ουραιμικού συνδρόμου (HUS), το οποίο απαιτεί νοσηλεία και μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες επιπτώσεις ή θάνατο. Υψηλότερο κίνδυνο έχουν παιδιά κάτω των 5 ετών, ηλικιωμένοι και άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.