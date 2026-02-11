«Βαθιά» το χέρι στην τσέπη βάζουν οι καταναλωτές ενόψει Τσικνοπέμπτης.

Οι ανατιμήσεις στα κρεατικά έχουν «πάρει φωτιά», με τους καταναλωτές να περιορίζουν σημαντικά τις αγορές τους για το τραπέζι της Τσικνοπέμπτης.

Οι τιμές έχουν αυξηθεί έως και 50% σε σχέση με το 2025, με τους καταναλωτές να δηλώνουν ότι και φέτος θα τσικνίσουν με «μέτρο».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgcbr59a197l?integrationId=40599y14juihe6ly}

Εαν ένα τραπέζι οκτώ ατόμων με παϊδάκια, χοιρινές μπριζόλες, λουκάνικα και μπιφτέκια κόστιζαν 82 ευρώ το 2025, με τις ανατιμήσεις αγγίζουν φέτος τα 108 ευρώ. Αυτό σηματοδοτεί αύξηση της τάξης του 32%.

Ενδεικτικά οι τιμές έχουν διαμορφωθεί ως εξής