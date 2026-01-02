Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν - Τραμπ τη Δευτέρα.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι τη Δευτέρα θα συνομιλήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ, με τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κατάσταση στη Γάζα να είναι στην κορυφή της ατζέντας.

Η τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της Δευτέρας και θα επικεντρωθεί στις περιφερειακές εξελίξεις, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους.

«Θα έχουμε άλλη μία τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο Τραμπ τη Δευτέρα», είπε και πρόσθεσε ότι θα συζητήσουν τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά στη Ρωσία και την Ουκρανία, όπως και την κατάσταση στην Παλαιστίνη.

Στις δηλώσεις του, σχολίασε τη μεγάλη διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης που έγινε την Πρωτοχρονιά στην Κωνσταντινούπολη. «Μπαίνοντας στη νέα χρονιά, είδαμε μια ιστορική στιγμή στη γέφυρα του Γαλατά. Έδειξε ξεκάθαρα ότι η Παλαιστίνη δεν είναι μόνη», τόνισε.

Η Τουρκία θα συνεχίσει να είναι στο πλευρό της Γάζας και του παλαιστινιακού λαού, υπογράμμισε ο Ερντογάν. «Δεν έχουμε εγκαταλείψει τη Γάζα ή την Παλαιστίνη, ούτε θα το κάνουμε ποτέ», συμπλήρωσε, σύμφωνα με το Anadolu.

«Τα δεινά των παιδιών που ζουν σε αυτοσχέδιες σκηνές, εν μέσω βροχής και ανέμων δεν θα μείνουν αναπάντητα. Ο Νετανιάχου δεν θα αποφύγει τη λογοδοσία», τόνισε και συμπλήρωσε πως συνεχίζουν οι περιορισμοί στις προσπάθειες παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας.

Σε ό,τι αφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Ερντογάν δήλωσε πως η Άγκυρα παραμένει σε στενή επαφή με όλες τις πλευρές, συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας, του Κιέβου και των Δυτικών εταίρων.

Παράλληλα, δήλωσε ότι ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, θα τον εκπροσωπήσει στη Σύνοδο του συνασπισμού των προθύμων, που θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι την ερχόμενη εβδομάδα.