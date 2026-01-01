«Ο ισχυρός παγετός που καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες αναμένεται να υποχωρήσει γρήγορα», τονίζει ο Θοδωρής Κολυδάς.

Χειμώνας «express» επικράτησε την Πρωτοχρονιά, με κρύο και χιόνια σε αρκετές περιοχές της χώρας, που όμως δε θα κρατήσει για πολύ αφού έρχεται άνοδος της θερμοκρασίας.

Όπως επιβεβαιώνει και ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτησή του, το κρύο, ήρθε πολύ γρήγορα, αλλά έτσι θα φύγει κιόλας μέσα στις επόμενες ώρες, ενώ τη σκυτάλη τα επόμενα 24ωρα από την Πρωτοχρονιά αναμένεται να έχουν υψηλότερες κατά πολύ θερμοκρασίες, δείχνοντας έτσι το πόσο γρήγορα μπορεί «να εναλλάσσεται ο καιρός στη χώρα μας».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«“ΤΟ ΚΡΥΟ ΜΠΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΤΣΟΥΒΑΛΙ ΚΑΙ ΦΕΥΓΕΙ ΜΕ ΤΟ ΒΕΛΟΝΙ”

Μπορεί η γνωστή παροιμία να λέει πως “το κρύο μπαίνει με το τσουβάλι και φεύγει με το βελόνι”, όμως στην περίπτωση αυτή φαίνεται πως -όπως συμβαίνει αρκετές φορές στη χώρα μας- θα ισχύσει το ακριβώς αντίθετο. Ο ισχυρός παγετός που καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες αναμένεται να υποχωρήσει γρήγορα μέσα στο επόμενο διήμερο, καθώς το Σαββατοκύριακο θα σηματοδοτηθεί από θερμή μεταφορά αερίων μαζών.

Η αλλαγή αυτή θα αποτυπωθεί τόσο στις μέγιστες όσο και στις ελάχιστες θερμοκρασίες, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει θεαματικά, ακόμη και κατά 8-10 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές. Έτσι, από τιμές της τάξης των 7-8 βαθμών, θα βρεθούμε κοντά στους 17-18 βαθμούς Κελσίου μέσα σε μόλις ένα διήμερο, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά πόσο γρήγορα μπορεί να εναλλάσσεται ο καιρός στη χώρα μας».

Χωριά στα «λευκά»

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς, ορεινά χωριά αντίκρισαν τοπίο ντυμένο στα λευκά, καθώς η έντονη ψυχρή εισβολή σε συνδυασμό με ενισχυμένους βοριάδες έφεραν τοπικές χιονοπτώσεις. Στη Βατούσα, τη Φίλια και την Άντισσα, καθώς και σε άλλα σημεία κυρίως της Δυτικής Λέσβου, οι δρόμοι καλύφθηκαν από στρώσεις χιονιού που διαμόρφωσαν χειμωνιάτικο σκηνικό. Η χιονόπτωση ξεκίνησε τη νύχτα της παραμονής και κράτησε μέχρι τις πρώτες ώρες της ημέρας, ενώ οι θερμοκρασίες σημείωσαν σημαντική πτώση και συνοδεύονταν από ισχυρούς βόρειους ανέμους.

Χειμωνιάτικο τοπίο θύμιζε και ο καιρός στη Λήμνο, όπου αρκετές περιοχές ντύθηκαν στα λευκά ανήμερα της Πρωτοχρονιάς. Οι τοπικές αρχές του νησιού και συνεργεία οδοποιίας παρακολουθούσαν τα σημεία με μεγαλύτερο υψόμετρο και προέβησαν σε παρεμβάσεις προληπτικού χαρακτήρα για τη διατήρηση της κυκλοφορίας. Σύμφωνα με καταγραφές και μαρτυρίες κατοίκων, οι χιονοπτώσεις ήταν τοπικού χαρακτήρα.

Ποδαρικό με χιόνια έκανε η νέα χρονιά και στην Κρήτη στα ορεινά φέροντας μαζί του ως δώρο και βροχοπτώσεις.

Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Την Παρασκευή περισσότερη συννεφιά προβλέπεται στα δυτικά και στο ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 10-13 βαθμούς. Οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 3-5 μποφόρ και θα ενισχυθούν το απόγευμα στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, και στο βόρειο Ιόνιο έως 7.

Το Σάββατο αναμένονται σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά και πιο ήπιες βροχές στο ανατολικό Αιγαίο, με κατά περιόδους συννεφιά στις υπόλοιπες περιοχές. Τα κρύο θα μαλακώσει, με τη θερμοκρασία σε άνοδο, να πλησιάζει το μεσημέρι τους 15-17 βαθμούς. Ωστόσο, πολύ ισχυροί νοτιοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν στα πελάγη εντάσεως 7 και στο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Την Κυριακή προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πυκνές. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και τοπικά στο βόρειο και κεντρικό Αιγαίο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.