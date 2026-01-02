Η απόφαση ανάκλησης πάρθηκε λόγω πιθανής παρουσίας της βακτηριακής ουσίας Pseudomonas aeruginosa.

Συναγερμός ανάκλησης σήμανε στη Γαλλία για πασίγνωστες βρύσες λόγω πιθανής παρουσίας της βακτηριακής ουσίας Pseudomonas aeruginosa. Ειδικότερα, η εταιρεία FRANKE FRANCE SAS ανακοίνωσε την ανάκληση ορισμένων μοντέλων βρύσεων λόγω πιθανής παρουσίας της βακτηριακής ουσίας Pseudomonas aeruginosa. Η ανάκληση αφορά προϊόντα που κυκλοφόρησαν στην αγορά μεταξύ Μαΐου και Νοεμβρίου 2025, σε ολόκληρη τη Γαλλία, μέσω διανομέων όπως οι SCHMIDT και CUISINELLA.

Τα μοντέλα που επηρεάζονται ανήκουν στις σειρές:

Tap Pescara, Tap Atlas Neo, Tap Eos Neo, Tap Mythos, Tap Orbit και Tap Taros.

Δείτε τις παρτίδες που ανακαλούνται εδώ

Τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μην χρησιμοποιείτε τις ανακληθείσες παρτίδες βρυσών μέχρι να αντικατασταθούν ή να επισκευαστούν.

Βράστε το νερό πριν το πιείτε ως προληπτικό μέτρο.

Κίνδυνος για την υγεία

Το βακτήριο Pseudomonas aeruginosa θεωρείται μικροβιολογικός παράγοντας αλλοίωσης, προκαλώντας αλλαγές στο χρώμα, τη γεύση και την οσμή του νερού. Σύμφωνα με την εταιρεία, η κατανάλωση του μολυσμένου νερού δεν φαίνεται να εγκυμονεί σοβαρό κίνδυνο για την υγεία των καταναλωτών, αλλά η προσοχή είναι απαραίτητη, ειδικά για ευπαθείς ομάδες. Η εταιρεία και οι διανομείς ζητούν από τους καταναλωτές να ακολουθήσουν τις οδηγίες και να μην χρησιμοποιούν τις βρύσες μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάκλησης.

Πόσο σοβαρή είναι η λοίμωξη από ψευδομονάδα

Η λοίμωξη από ψευδομονάδα αναφέρεται σε οποιαδήποτε λοίμωξη που προκαλείται από το βακτήριο Pseudomonas aeruginosa. Αυτός ο οργανισμός είναι ένα αρνητικό κατά Gram, ραβδόμορφο βακτήριο που βρίσκεται συνήθως στο έδαφος, το νερό και σε διάφορα περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων των νοσοκομείων. Οι λοιμώξεις από ψευδομονάδα μπορούν να επηρεάσουν διαφορετικά μέρη του σώματος, συμπεριλαμβανομένων των πνευμόνων, της κυκλοφορίας του αίματος, του ουροποιητικού συστήματος και του δέρματος. Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες για άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, όπως άτομα με χρόνιες ασθένειες, εγκαύματα ή που υποβάλλονται σε επεμβατικές ιατρικές διαδικασίες.

Τα συμπτώματα μιας λοίμωξης από Pseudomonas μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με την εστία της λοίμωξης. Τα συνηθισμένα συμπτώματα περιλαμβάνουν:

Λοιμώξεις του αναπνευστικού: Βήχας, δυσκολία στην αναπνοή, πόνος στο στήθος και πυρετός.

Λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος: Συχνοουρία, αίσθημα καύσου κατά την ούρηση και πόνος στην κάτω κοιλιακή χώρα.

Δερματικές λοιμώξεις: Ερυθρότητα, πρήξιμο και σχηματισμός πύου στο σημείο της λοίμωξης, που παρατηρείται συχνά σε εγκαύματα.

Λοιμώξεις του αίματος: Πυρετός, ρίγη, ταχυπαλμία και σύγχυση.





Ορισμένα συμπτώματα μπορεί να υποδηλώνουν σοβαρή λοίμωξη που απαιτεί άμεση ιατρική φροντίδα:

Υψηλός πυρετός

Σοβαρή δυσκολία στην αναπνοή ή πόνος στο στήθος

Σύγχυση ή αλλοιωμένη ψυχική κατάσταση

Ταχύς καρδιακός ρυθμός ή χαμηλή αρτηριακή πίεση