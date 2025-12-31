Τι εντόπισαν οι Αρχές και διέταξαν ανάκληση των επίμαχων παρτίδων.

Σε άμεση ανάκληση μεταλλικών και ανθρακούχων νερών προχωρά η αλυσίδα Waitrose, έπειτα από προειδοποίηση για πιθανή παρουσία κομματιών γυαλιού κατά το άνοιγμα των φιαλών. Ο συναγερμός ανάκλησης αφορά καταναλωτές σε Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση των αρμόδιων αρχών τροφίμων.

Η ανάκληση αφορά συγκεκριμένες παρτίδες των προϊόντων Waitrose No1 Deeside Mineral Water και Waitrose No1 Deeside Sparkling Water σε γυάλινες φιάλες των 750 ml, με ημερομηνίες ανάλωσης έως και τον Δεκέμβριο του 2027. Όπως επισημαίνεται, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού, γεγονός που καθιστά τα προϊόντα ακατάλληλα για κατανάλωση.

Αυτά είναι τα μεταλλικά και ανθρακούχα νερά που ανακαλούνται

Η εταιρεία έχει ήδη αποσύρει τα ύποπτα προϊόντα από τα ράφια, ενώ σε όλα τα καταστήματα όπου πωλήθηκαν έχουν τοποθετηθεί σχετικές ανακοινώσεις για την ενημέρωση των καταναλωτών. Οι πελάτες που έχουν προμηθευτεί τα συγκεκριμένα νερά καλούνται να μην τα καταναλώσουν και να τα επιστρέψουν στο κατάστημα, όπου θα λάβουν πλήρη επιστροφή χρημάτων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες τονίζουν ότι τέτοιου είδους ανακλήσεις πραγματοποιούνται προληπτικά, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας, ενώ συνιστούν στους καταναλωτές να ελέγχουν προσεκτικά τις ανακοινώσεις για ανακλήσεις τροφίμων, ειδικά σε προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης.