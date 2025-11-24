Τι πρέπει να προσέχετε όταν αγοράζετε εμφιαλωμένα νερά - Τι εντόπισαν οι Αρχές και διέταξαν ανάκληση των επίμαχων παρτίδων

Συναγερμός ανάκλησης για πολλές παρτίδες εμφιαλωμένων νερών σήμανε στη Γαλλία με τις αρχές ασφάλειας τροφίμων να κρούουν το καμπανάκι στο καταναλωτικό κοινό. Ειδικότερα, έχει σημάνει ανάκληση για όλες τις παρτίδες (DLC μεταξύ 20/06/2027 και 06/11/2027) εμφιαλωμένων νερών της μάρκας PERLYNE (6 x 1,5 L) λόγω ελαττώματος στην παραγωγή. Δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για την υγεία.

Αντίστοιχη ανάκληση έχει εκδοθεί για όλες τις παρτίδες MUNZUR (6 x 1,5 L) (DLC μεταξύ 20/06/2027 και 06/11/2027).

Παράλληλα, ειδοποίηση ανάκλησης έχει εκδοθεί και για εμφιαλωμένα νερά της μάρκας MEVLANA (12 x 0,5 L) σε όλη τη Γαλλία. Σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση έχει προκύψει τεχνικό/παραγωγικό ελάττωμα στις παρτίδες (DLC μεταξύ 20/06/2027 και 06/11/2027).

Τέλος δημοσιοποιήθηκε ενημέρωση μαζικής ανάκλησης εμφιαλωμένων νερών της μάρκας ROSALINE (6 x 1,5 L) σε όλη τη Γαλλία εξαιτίας τεχνικού ελαττώματος για τις παρτίδες (DLC μεταξύ 20/06/2027 και 06/11/2027).

Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα διανεμήθηκαν σε μεγάλα δίκτυα σούπερ μάρκετ και καταστήματα όπως Auchan, Carrefour Market, Intermarché, Netto, Match, Leclerc, καθώς και σε τοπικούς διανομείς και συλλόγους. Δεν έχει αναφερθεί άμεσος κίνδυνος για την υγεία των καταναλωτών, ωστόσο, η ανάκληση γίνεται προληπτικά, λόγω κατασκευαστικού ελαττώματος.

Τι πρέπει να προσέχετε όταν αγοράζετε εμφιαλωμένο νερό

Ο τύπος του πλαστικού καταγράφεται με γράμματα και αριθμούς πάνω στη συσκευασία ενός εμφιαλωμένου νερού είναι σημαντικός.

PET ή PETE

Το PET είναι ένα από τα είδη πλαστικού που χρησιμοποιείται περισσότερο σε συσκευασίες τροφίμων και στα περισσότερα μπουκάλια εμφιάλωσης. Προορίζεται για εφαρμογές μίας χρήσης. Η επαναλαμβανόμενη χρήση αυξάνει τον κίνδυνο έκπλυσης και ανάπτυξης βακτηρίων. Αυτά τα μπουκάλια μπορούν να απελευθερώσουν βαριά μέταλλα και χημικά που επηρεάζουν την ορμονική ισορροπία. Το PET δεν απολυμαίνεται εύκολα και ο σωστός καθαρισμός του απαιτεί βλαβερά χημικά.

HDP ή HDPE

Το HDPE είναι το σκληρό πλαστικό που χρησιμοποιείται για τα μπουκάλια απορρυπαντικών και λαδιού, για παιχνίδια και για μερικές πλαστικές σακούλες. Αυτό το πλαστικό δεν απελευθερώνει σχεδόν καθόλου χημικά. Οι ειδικοί προτείνουν να προτιμάμε αυτά τα μπουκάλια όταν αγοράζουμε νερό, γιατί είναι πιθανόν τα πιο ασφαλή (και άρα περιέχουν το πιο καθαρό νερό) που θα βρείτε στην αγορά.

PVC ή 3V

Το PVC είναι ένα μαλακό, ελαστικό πλαστικό που χρησιμοποιείται στις διαφανείς συσκευασίες φαγητού, στα μπουκάλια μαγειρικού λαδιού, στα παιχνίδια για παιδιά και κατοικίδια και στο προστατευτικό με φούσκες από ένα σωρό άλλα προϊόντα. Απελευθερώνει 2 τοξικά χημικά που επηρεάζουν τις ορμόνες του σώματος. Οι ειδικοί προτείνουν να αγοράζετε κάτι εναλλακτικό αν υπάρχει.

LDPE

Αυτό το πλαστικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή των μπουκαλιών, αν και δεν απελευθερώνει χημικά στο νερό. Ωστόσο, δεν είναι καλή ιδέα να αγοράσετε τρόφιμα με τέτοια συσκευασία. Μπορεί να καταλήξετε να τρώτε και μερικά πολύ επικίνδυνα χημικά μαζί με το φαγητό σας.

PP

Άλλο ένα λευκό ή ημιδιαφανές πλαστικό που χρησιμοποιείται στις συσκευασίες για σιρόπια και στα καπάκια από γιαούρτια. Το PP είναι σκληρό και ελαφρύ και έχει τέλειες ικανότητες θερμικής αντίστασης. Όταν ζεσταίνεται δεν λιώνει. Γι’ αυτό είναι σχετικά ασφαλές. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και κατά της υγρασίας, του γράσου και των χημικών.

PS

Το PS είναι ένα οικονομικό, ελαφρύ πλαστικό με διάφορες χρήσεις. Χρησιμοποιείται πιο συχνά στην παραγωγή ποτηριών και δοχείων φαγητού μίας χρήσης από φελιζόλ. Απελευθερώνει καρκινογόνες ουσίες όταν θερμαίνεται. Είναι εντελώς ακατάλληλο για μακροχρόνια χρήση σαν δοχείο νερού ή φαγητού.

PC

Συχνά χρησιμοποιείται στην παραγωγή μπουκαλιών νερού για αθλητές και δοχείων φαγητού και είναι το πιο επικίνδυνο πλαστικό που μπορείτε να συναντήσετε. Αυτή η κατηγορία σχεδιάστηκε για το PC και άλλα πλαστικά, γι’ αυτό τα πρωτόκολλα ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης δεν έχουν τυποποιηθεί σε αυτή την κατηγορία. Ωστόσο, ενέχει τον κίνδυνο έκπλυσης χημικών στα τρόφιμα ή τα ποτά που είναι συσκευασμένα με PC που δημιουργήθηκαν με τη χρήση BPA (Bisphenol A).

Συμβουλές για ασφαλή χρήση εμφιαλωμένου νερού

Προτιμάτε HDPE ή PP όταν είναι διαθέσιμα.

Αποφύγετε PVC, PS, PC για μακροχρόνια χρήση.

Μην ξαναγεμίζετε μπουκάλια PET πολλές φορές.

Διαβάζετε πάντα τον αριθμό του πλαστικού στη βάση ή στο καπάκι.

Αποφύγετε να αφήνετε μπουκάλια σε ζέστη ή απευθείας ηλιακό φως.

Ακολουθώντας αυτές τις απλές οδηγίες, μπορείτε να μειώσετε σημαντικά την έκθεσή σας σε χημικά και να φροντίσετε καλύτερα την υγεία σας.