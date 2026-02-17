Αναμένονται τα αποτελέσματα των ελέγχων για να την ποιότητα του νερού.

Στο Άργος και σε 12 κοντινά χωριά της Αργολίδας παρατηρείται έντονη θολότητα στο νερό, σύμφωνα με ανακοίνωση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άργους – Μυκηνών (ΔΕΥΑΑΡ‑Μ). Η θολότητα επηρεάζει περιοχές όπως το Άργος, την Πυργέλλα, τον Λάλουκα, το Κουρτάκι, τη Δαλαμανάρα, τον Ίναχο, την Ήρα, το Κεφαλάρι, το Ελληνικό, τη Νέα Κίο, το Τημένιο, τις Μυκήνες και το Μοναστηράκι.

Ο λόγος της θολότητας οφείλεται στις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών, οι οποίες επηρέασαν τις πηγές της Λέρνης σύμφωνα με το argolika.gr.

Τα αιωρούμενα σωματίδια και ιζήματα που μεταφέρθηκαν στο δίκτυο ύδρευσης προκάλεσαν την αλλαγή στην εμφάνιση και τη μείωση της ποιότητας του νερού.

Για προληπτικούς λόγους, η ΔΕΥΑΑΡ‑Μ συστήνει να μην καταναλώνεται το νερό για πόση μέχρι νεότερης ανακοίνωσης. Το νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οικιακές χρήσεις όπως πλύσιμο ρούχων ή καθαριότητα, αλλά όχι για πόση. Τα συνεργεία της ΔΕΥΑΑΡ‑Μ πραγματοποιούν τακτικούς ελέγχους και δειγματοληψίες, και αναμένεται νέα ανακοίνωση μόλις βελτιωθεί η ποιότητα του νερού ή ολοκληρωθούν οι εργαστηριακοί έλεγχοι.