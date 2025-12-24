Η ανάκληση του ΕΟΦ αφορά ένα από τα πιο γνωστά φάρμακα για την θεραπεία της ακμής.

Με ανακοίνωσή του ο ΕΟΦ ενημερώνει για την ανάκληση παρτίδων του φαρμακευτικού προϊόντος ERYTIN ACN (4+0.025)%W/V CUT.SOL τπου περιέχουν τη δραστική α’ ύλη Erythromycin παραγωγής του εργοστασίου SM BIOMED SDN BHD Μαλαισίας, λόγω ανάκλησης του Πιστοποιητικού CEP του παραγωγού.

Οι επίμαχες παρτίδες που ανακαλούνται με απόφαση ΕΟΦ

Η παρούσα απόφαση εκδίδεται στα πλαίσια της προστασίας της δημόσιας υγείας και με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση στην οποία προέβη η DOCPHARMA AE.

Η εταιρεία DOCPHARMA AE οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους πελάτες της, προκειμένου να αποσύρει τα προϊόντα από την αγορά. Τα σχετικά παραστατικά πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.