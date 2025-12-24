Η κλαριθρομυκίνη είναι αντιβιοτικό που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία διαφόρων βακτηριακών λοιμώξεων.

Ο ΕΟΦ ανακοινώνει «ανάκληση των παρτίδων των φαρμακευτικών προϊόντων MAXILIN PD. SOL. INF. 500mg/vial και MAXILIN 500mg/tab του συνημμένου πίνακα Ι, που περιέχουν τη δραστική α’ ύλη Claricomythrin παραγωγής του εργοστασίου SM BIOMED SDN BHD Μαλαισίας, λόγω ανάκλησης του Πιστοποιητικού CEP.

Η παρούσα απόφαση εκδίδεται στα πλαίσια της προστασίας της δημόσιας υγείας και με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση στην οποία προέβη η ΑΝΦΑΡΜ ΑΕ».

Η εταιρεία ΑΝΦΑΡΜ ΑΕ οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους πελάτες της, προκειμένου να αποσύρει τα προϊόντα από την αγορά, ενώ τα σχετικά παραστατικά πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.