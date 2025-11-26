Ο αλλεργιογόνος κίνδυνος που οδήγησε στην απόφαση ανάκλησης παρτίδων.

Συναγερμό εξέδωσαν οι βρετανικές αρχές για την ανάκληση σοκολάτας τύπου Dubai Veira Dream of Angel Hair Pistachio Chocolate της εταιρείας Dimark Limited, λόγω παρουσίας αραχίδων (peanut) και σουσαμιού (sesame) που δεν αναγράφονται στην επισήμανση. Το προϊόν θεωρείται επικίνδυνο για άτομα με αλλεργία στα συγκεκριμένα συστατικά.

Αυτή είναι η σοκολάτα που ανακαλείται

Όνομα: Veira Dream of Angel Hair Pistachio Chocolate

Συσκευασία: 165g

Batch codes: 05052025 και 07042025

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ημερομηνίες ανάλωσης κατά προτίμηση: 5 Μαΐου 2026 και 7 Απριλίου 2026

Η εταιρεία έχει προχωρήσει σε ανάκληση από τους καταναλωτές και έχει εκδώσει ανακοίνωση στα σημεία πώλησης, ενημερώνοντας για τον κίνδυνο και τη διαδικασία επιστροφής.

Ποιος είναι ο κίνδυνος

Η κατανάλωση του προϊόντος από άτομα με αλλεργία στο φιστίκι ή στο σουσάμι μπορεί να προκαλέσει έντονες αλλεργικές αντιδράσεις, ακόμη και αναφυλαξία. Η εταιρεία Dimark Limited έχει προχωρήσει σε ανάκληση από καταστήματα σε Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία και καλεί τους καταναλωτές να επιστρέψουν το προϊόν για πλήρη αποζημίωση.

Τα συμπτώματα τροφικής αλλεργίας που δεν πρέπει να αγνοήσεις

Η τροφική αλλεργία μπορεί να προκαλέσει από ήπια συμπτώματα και μικροενοχλήσεις, έως σοβαρά επεισόδια αναφυλαξίας, για αυτό και συνίσταται μεγάλη προσοχή σε όσους έχουν γνωστές αλλεργίες σε τροφές. Η αναφυλαξία είναι η πιο σοβαρή αντίδραση του οργανισμού μας σε αλλεργιογόνα και μπορεί να αποβεί μοιραία. Τα συμπτώματα, τα οποία αυξάνουν σε ένταση τάχιστα, είναι το πρήξιμο, το εξάνθημα, η χαμηλή πίεση, η έντονη φαγούρα στα μάτια και η δυσκολία στην αναπνοή αλλά και την κατάποση.

Αν αισθανθείτε έντονη αδιαθεσία αμέσως μετά από την κατανάλωση κάποιας τροφής, πόνους στην κοιλιακή χώρα ή κάποιο από τα παραπάνω συμπτώματα αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια. Αν υποψιαστείτε πως η αδιαθεσία σας οφείλεται σε αλλεργική αντίδραση αποφύγετε εντελώς την οδήγηση. Αν γνωρίζετε πως έχετε αλλεργία σε κάποια συνηθισμένη τροφή, καλό είναι να έχετε ένεση επινεφρίνης πάντα μαζί σας και να ξέρετε πως να την χρησιμοποιήσετε.

Το αναφυλακτικό σοκ είναι η πιο σοβαρή περίπτωση αλλεργικής αντίδρασης και είναι πιο συχνή σε περιπτώσεις τροφικών αλλεργιών. Οι τροφές που είναι πιθανό να προκαλέσουν αναφυλακτικό σοκ σε άτομα που έχουν αλλεργία σε αυτές, είναι οι ξηροί καρποί, τα οστρακοειδή και το αυγό. Σε περίπτωση που υποψιάζεστε ότι έχετε κάποια τροφική αλλεργία πρέπει να αποφεύγετε την κατανάλωση της ύποπτης τροφής.