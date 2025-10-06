Η ύπαρξη μεταλλικού σύρματος οδήγησε στην απόφαση ανάκλησης, τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές.

Aνακαλείται από τις ευρωπαϊκές αγορές ακατάλληλη σοκολάτα Τουρκίας καθώς μετά από σχετικούς ελέγχους διαπιστώθηκε ότι περιέχει....μεταλλικό σύρμα γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους για το καταναλωτικό κοινό.

Ειδικότερα, συναγερμός έχει σημάνει στις ευρωπαϊκές αρχές για σοκολάτα στην οποία εντοπίστηκε ξένο σώμα, συγκεκριμένα μεταλλικό σύρμα, σύμφωνα με ειδοποίηση του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα (RASFF) μετά από σχετική ενημέρωση των Ολλανδικών Αρχών Ασφάλειας Τροφίμων. Η ειδοποίηση κατατάσσεται ως “Alert notification”, δηλαδή ειδοποίηση άμεσου κινδύνου, και αφορά σοκολάτα τουρκικής προέλευσης που διακινήθηκε μέσω Γερμανίας προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει σοκολάτες τουρκικής προέλευσης οφείλουν να ελέγξουν προσεκτικά τη συσκευασία και τον αριθμό παρτίδας. Σε περίπτωση αμφιβολίας, συστήνεται να μην καταναλωθεί το προϊόν.

To επίμαχο εύρημα μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς στο στόμα και το λαιμό, καθώς και εσωτερικούς τραυματισμούς ή αιμορραγία στους καταναλωτές.

Μέχρι στιγμής η ειδοποίηση ανάκλησης δεν περιλαμβάνει την Ελλάδα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αυτές είναι οι επίμαχες σοκολάτες Τουρκίας που ανακαλούνται



Σοκολάτα Labu

Κωδικός EAN: 4262524580222

Ημερομηνία λήξης: 16-07-2026

Κωδικός παρτίδας: Nwd030

Η ανάκληση γίνεται προληπτικά, καθώς σε μία από τις πράσινες ράβδους βρέθηκε ένα μεταλλικό σωματίδιο.