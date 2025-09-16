Η ανίχνευση αδήλωτων αλλεργιογόνων οδήγησε στην ανάκληση αυτού του τροφίμου.

«Καμπανάκι» σήμανε στις ευρωπαικές αγορές για την ανάκληση φυστικοβούτυρου τουρκικής προέλευσης καθώς κατόπιν ελέγχων εντοπίστηκαν ευρήματα που το καθιστούν επικίνδυνο και ακατάλληλο για μερίδα καταναλωτών.

Ειδικότερα σύμφωνα με την ειδοποίηση ανάκλησης που δημοσιεύτηκε στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταχείας ειδοποίησης για επικίνδυνα τρόφιμα RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed), η ανάκληση αφορά το φυστικοβούτυρο/ κρέμα φιστικιού τουρκικής προέλευσης Gourmet Celebi 300 γραμμαρίων με ημερομηνία λήξης 27 Ιουνίου 2026.

Η ανάκληση αποφασίστηκε λόγω παρουσίας αλλεργιογόνων που δεν αναγράφονται στη συσκευασία γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους για άτομα με αλλεργία σε αμύγδαλο, φουντούκι και φυστίκι.

Σύμφωνα με την ενημέρωση η ανάκληση αφορά πλήθος χωρών της Ευρώπης με την χώρα μας προς το παρόν να μην συγκαταλέγεται σε αυτές τις ειδοποιήσεις.

Τα συμπτώματα τροφικής αλλεργίας που δεν πρέπει να αγνοήσεις

Η τροφική αλλεργία μπορεί να προκαλέσει από ήπια συμπτώματα και μικροενοχλήσεις, έως σοβαρά επεισόδια αναφυλαξίας, για αυτό και συνίσταται μεγάλη προσοχή σε όσους έχουν γνωστές αλλεργίες σε τροφές. Η αναφυλαξία είναι η πιο σοβαρή αντίδραση του οργανισμού μας σε αλλεργιογόνα και μπορεί να αποβεί μοιραία. Τα συμπτώματα, τα οποία αυξάνουν σε ένταση τάχιστα, είναι το πρήξιμο, το εξάνθημα, η χαμηλή πίεση, η έντονη φαγούρα στα μάτια και η δυσκολία στην αναπνοή αλλά και την κατάποση.

Αν αισθανθείτε έντονη αδιαθεσία αμέσως μετά από την κατανάλωση κάποιας τροφής, πόνους στην κοιλιακή χώρα ή κάποιο από τα παραπάνω συμπτώματα αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια. Αν υποψιαστείτε πως η αδιαθεσία σας οφείλεται σε αλλεργική αντίδραση αποφύγετε εντελώς την οδήγηση. Αν γνωρίζετε πως έχετε αλλεργία σε κάποια συνηθισμένη τροφή, καλό είναι να έχετε ένεση επινεφρίνης πάντα μαζί σας και να ξέρετε πως να την χρησιμοποιήσετε. Το αναφυλακτικό σοκ είναι η πιο σοβαρή περίπτωση αλλεργικής αντίδρασης και είναι πιο συχνή σε περιπτώσεις τροφικών αλλεργιών. Οι τροφές που είναι πιθανό να προκαλέσουν αναφυλακτικό σοκ σε άτομα που έχουν αλλεργία σε αυτές, είναι οι ξηροί καρποί, τα οστρακοειδή και το αυγό. Άλλα συνηθισμένα αίτια, είναι τα τσιμπήματα εντόμων, όπως οι μέλισσες. Πάντως οι γιατροί είναι κατηγορηματικοί.

Σε περίπτωση που υποψιάζεστε ότι έχετε κάποια τροφική αλλεργία πρέπει να αποφεύγετε την κατανάλωση της ύποπτης τροφής. Ο μόνος ειδικός γιατρός ο οποίος θα διαγνώσει την τροφική αλλεργία είναι ο αλλεργιολόγος ο οποίος θα σας υποβάλλει σε σειρά δοκιμών και εξετάσεων.