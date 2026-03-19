Ιδιαίτερη σημασία αποκτά, στο πλαίσιο της νέας ρύθμισης για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50%, η πρόβλεψη που δίνει στους φορολογούμενους τη δυνατότητα να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 έως τις 31 Ιουλίου 2026, σε περιπτώσεις όπου δεν κατέστη δυνατή η αυτόματη χορήγηση της έκπτωσης.

Η ανάγκη για υποβολή τροποποιητικής δήλωσης προκύπτει κυρίως όταν υπάρχουν λάθη ή ελλείψεις στα στοιχεία του ακινήτου που έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε9. Ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα αφορά τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ο οποίος χρησιμοποιείται από τη φορολογική διοίκηση για να αντιστοιχίσει το ακίνητο που δηλώνεται στο Ε9 με την κύρια κατοικία που έχει δηλωθεί στη φορολογική δήλωση εισοδήματος.

Εάν ο αριθμός αυτός δεν έχει συμπληρωθεί ή έχει δηλωθεί λανθασμένα, η ΑΑΔΕ δεν μπορεί να ταυτοποιήσει με ακρίβεια το ακίνητο ως κύρια κατοικία. Ως αποτέλεσμα, ο φορολογούμενος ενδέχεται να μην λάβει τη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά την πρώτη εκκαθάριση, ακόμη και αν πληροί όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, η απόφαση προβλέπει ρητά ότι οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 για το έτος 2026, διορθώνοντας ή συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ και αφορά κυρίως τη σωστή καταγραφή των στοιχείων του ακινήτου, ώστε να επιτευχθεί η απαιτούμενη αντιστοίχιση.

Μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης, η ΑΑΔΕ προχωρά σε νέα κεντρική εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ. Εφόσον επαληθευτεί ότι το ακίνητο αντιστοιχεί πράγματι στην κύρια κατοικία και πληρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις της ρύθμισης, χορηγείται η προβλεπόμενη μείωση του 50% στον φόρο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η προθεσμία της 31ης Ιουλίου 2026 θεωρείται κρίσιμη, καθώς μετά την παρέλευσή της περιορίζονται οι δυνατότητες αυτόματης επανεκκαθάρισης μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας. Για τον λόγο αυτό, οι φορολογούμενοι καλούνται να ελέγξουν έγκαιρα τα στοιχεία των ακινήτων τους στο Ε9 και να προβούν στις απαραίτητες διορθώσεις εντός της προθεσμίας.

Σε περίπτωση που, ακόμη και μετά την τροποποιητική δήλωση, η μείωση δεν χορηγηθεί, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση επανεξέτασης στην αρμόδια φορολογική αρχή, προσκομίζοντας τα κατάλληλα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη χρήση του ακινήτου ως κύρια κατοικία.