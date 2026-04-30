Μετατίθεται η έναρξη της Β’ φάσης για τα ψηφιακά παραστατικά διακίνησης αποθεμάτων, όπως ανακοίνωσαν το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η ΑΑΔΕ, στο πλαίσιο διευκόλυνσης των επιχειρήσεων για την προσαρμογή τους στις νέες υποχρεώσεις.

Η σχετική απόφαση ελήφθη από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας και τον Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, οι οποίοι προχώρησαν σε αναθεώρηση των αρχικών χρονοδιαγραμμάτων, δίνοντας περισσότερο χρόνο προσαρμογής στο σύνολο της αγοράς.

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση, η Β’ φάση της ψηφιακής παρακολούθησης της διακίνησης αποθεμάτων θα εφαρμοστεί τμηματικά. Από τις 12 Οκτωβρίου 2026 τίθενται σε ισχύ οι διαδικασίες φόρτωσης, μεταφόρτωσης και παραλαβής, καθώς και η ψηφιακή παρακολούθηση και ιχνηλασιμότητα των αποθεμάτων, μαζί με τη διαβίβαση δεδομένων ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου. Σε επόμενο στάδιο, από την 1η Ιανουαρίου 2027, θα τεθεί σε εφαρμογή η Ενιαία Κωδικοποίηση Ειδών, βάσει της Συνδυασμένης Ονοματολογίας TARIC.

Μέχρι την έναρξη κάθε επιμέρους υποχρέωσης, παρέχεται στις επιχειρήσεις η δυνατότητα προαιρετικής διαβίβασης των σχετικών δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA, δίνοντας έτσι περιθώριο σταδιακής προσαρμογής.

Παράλληλα, εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να διατεθεί νέα έκδοση της εφαρμογής myDATAapp για κινητές συσκευές, η οποία θα περιλαμβάνει δυνατότητα σάρωσης και παραλαβής παραστατικών, καθώς και ενσωμάτωση λειτουργιών της έκδοσης 2.0.0 της εφαρμογής timologio, ειδικά σε ό,τι αφορά τη Β’ φάση της ψηφιακής διακίνησης αποθεμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Δεκεμβρίου 2025 έχει ήδη τεθεί σε ισχύ η υποχρέωση ψηφιακής έκδοσης παραστατικών διακίνησης και διαβίβασης δεδομένων της Α’ φάσης.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τους ελαιοπαραγωγούς αγρότες, για τους οποίους η έναρξη της σχετικής υποχρέωσης μετατίθεται επίσης για τις 12 Οκτωβρίου 2026. Η ρύθμιση ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι κατά την παραλαβή του ελαιοκάρπου εκδίδεται δελτίο ποσοτικής παραλαβής από τα ελαιοτριβεία και αφορά όσους δεν εντάσσονται στις υπόχρεες οντότητες της πρώτης περιόδου εφαρμογής.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521, είτε τηλεφωνικά στο 1521 χωρίς χρέωση τις εργάσιμες ημέρες από τις 7:00 έως τις 20:00, είτε ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας my1521 σε 24ωρη βάση.