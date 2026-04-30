Δηλώσεις προς τους συγγενείς θυμάτων των Τεμπών έκανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης τονίζοντας πως αποτελεί «αυτονόητη υποχρέωσή μας η μη άσκηση ένδικων μέσων για Τέμπη».

Στην τραγωδία των Τεμπών και στη μη άσκηση ένδικων μέσων, από το Δημόσιο αναφέρεται με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Όπως επισημαίνει, «είναι αυτονόητη υποχρέωσή μας να μην ταλαιπωρούμε τους συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. Και το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μην προσθέτουμε επιπλέον δικαστικές περιπέτειες σε ανθρώπους που έχουν χάσει αγαπημένα τους πρόσωπα και βιώνουν το πένθος ή οι ίδιοι είχαν τραυματιστεί σε αυτό το δυστύχημα.

Με τον νόμο για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη, που με πρωτοβουλία μου ψηφίστηκε στη Βουλή, είχαμε προβλέψει ότι σε υποθέσεις ιδιαίτερης κοινωνικής σημασίας, μετά από πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, το Δημόσιο δεν θα ασκεί ένδικα μέσα. Τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία υπερψήφισαν στη Βουλή όλα ανεξαιρέτως τα κόμματα. Παλαιότερα, είχαν προηγηθεί διαφορετικές νομοθετικές ρυθμίσεις για τη Μάνδρα και το Μάτι.

Χθες, στο Υπουργικό Συμβούλιο, οι κατά νόμο αρμόδιοι Υπουργοί, Κ. Πιερρακάκης και Κ. Κυρανάκης εισηγήθηκαν την εφαρμογή της ρύθμισης αυτής για το δυστύχημα των Τεμπών. Και έτσι το κράτος θα απέχει από την άσκηση ενδίκων μέσων κατά αποφάσεων που επιδικάζουν αποζημιώσεις λόγω ψυχικής οδύνης σε συγγενείς θυμάτων ή ηθικής βλάβης σε τραυματίες. Ενώ σε περιπτώσεις που έχουν ασκηθεί, θα παραιτηθεί. Προφανώς δεν πανηγυρίζουμε για αυτή μας την πρωτοβουλία».

«Παράλληλα, συνεχίζουμε να δουλεύουμε εντατικά, για να εφαρμοστούν γρήγορα και οι υπόλοιπες σημαντικές ρυθμίσεις του ίδιου νόμου. Για παράδειγμα, η δυνατότητα αντικατάστασης δικαιολογητικών με υπεύθυνες δηλώσεις, η αποχή του Δημοσίου, υπό προϋποθέσεις, από τη διεκδίκηση ακινήτων πολιτών, και η ψηφιακή ενημέρωση για την πορεία των αιτήσεων των πολιτών στο Δημόσιο» καταλήγει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

