Επιδείνωση της φορολογικής συμμόρφωσης καταγράφεται κατά το πρώτο δίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ με τα ποσοστά εμπρόθεσμων πληρωμών να παρουσιάζουν ελαφρά υποχώρηση σε σύγκριση με το τέλος του 2025, παρά τη διατήρησή τους σε σχετικά υψηλά επίπεδα.

Ειδικότερα, το συνολικό ποσοστό εμπρόθεσμων πληρωμών για τους βασικούς φόρους –Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων , φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και φόρο ακίνητης περιουσίας– διαμορφώθηκε στο 80,68% το πρώτο δίμηνο του 2026, έναντι 81,87% στο τέλος του 2025.

Στον ΦΠΑ, που αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες των δημοσίων εσόδων, οι εμπρόθεσμες πληρωμές ανήλθαν σε 3,85 δισ. ευρώ για το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026, έναντι συνολικών οφειλών 4,83 δισ. ευρώ, με το ποσοστό συμμόρφωσης να περιορίζεται στο 79,82%, από 81,57% στο τέλος του 2025 . Τον Ιανουάριο το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 80,37% και τον Φεβρουάριο υποχώρησε περαιτέρω στο 79,07%, επιβεβαιώνοντας την καθοδική τάση.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει και ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων με εμπρόθεσμες πληρωμές ύψους 989,39 εκατ. ευρώ έναντι συνολικών οφειλών 1,35 δισ. ευρώ, οδηγώντας το ποσοστό συμμόρφωσης στο 73,39%. Το ποσοστό αυτό εμφανίζεται ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με το 73,92% του 2025, ενώ σε μηνιαία βάση κινήθηκε στο 73,65% τον Ιανουάριο και 73,09% τον Φεβρουάριο .

Στον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπωντα στοιχεία δείχνουν εμπρόθεσμες πληρωμές 1,67 δισ. ευρώ έναντι συνολικών υποχρεώσεων 1,91 δισ. ευρώ, με το ποσοστό συμμόρφωσης να διαμορφώνεται στο 87,55%. Παρότι πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των βασικών φόρων, καταγράφεται μικρή πτώση σε σχέση με το 88,50% του τέλους του 2025, ενώ τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο τα ποσοστά διαμορφώθηκαν σε 87,93% και 87,16% αντίστοιχα .

Αντίθετα, θετική διαφοροποίηση καταγράφεται στον φόρο ακίνητης περιουσίας, όπου οι εμπρόθεσμες πληρωμές ανήλθαν σε 298,64 εκατ. ευρώ επί συνολικών οφειλών 359,88 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό συμμόρφωσης διαμορφώθηκε στο 82,98%, αυξημένο σε σχέση με το 79,12% στο τέλος του 2025, ενώ σε μηνιαία βάση έφθασε το 82,85% τον Ιανουάριο και 83,11% τον Φεβρουάριο .