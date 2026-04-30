Η Interamerican αναδείχθηκε “AI in Marketing Brand of the Year” και απέσπασε 9 συνολικά βραβεία στα “AI in Marketing Awards 2026”, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στο σύγχρονο marketing.

Η ανάδειξη ως “AI in Marketing Brand of the Year” αποτελεί την ανώτερη διάκριση της διοργάνωσης και αναγνωρίζει τη συνολική στρατηγική προσέγγιση της Interamerican στην ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης σε όλο το εύρος των marketing και customer experience λειτουργιών της. Με συνέπεια, καινοτομία και μετρήσιμο αντίκτυπο σε κάθε στάδιο του customer journey, η εταιρεία ξεχώρισε για την ολιστική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

Αξιοσημείωτη είναι και η διάκριση Grand Winner στην κατηγορία “Best AI in Marketing – Banking, Financial Services & Insurance (BFSI)”, για το σύνολο του έργου της εταιρείας, αποτυπώνοντας τη συστηματική επένδυση σε data-driven στρατηγικές και τεχνολογίες αιχμής.

Στις επιμέρους κατηγορίες, η Interamerican απέσπασε πέντε Gold βραβεία για τα έργα “Rebuilding Tomorrow” και “PackMen Project”, τα οποία αναγνωρίστηκαν για την καινοτόμο αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης σε πολλαπλά πεδία, από το omnichannel marketing και το video έως τα social media και το experiential marketing.

Επιπλέον, κέρδισε δύο Silver βραβεία για πρωτοβουλίες που αύξησαν την απήχηση και τη συμμετοχή του κοινού, όπως το “PackMen Project”, το οποίο αξιοποίησε real-time προβολή μέσω social media και creators, ενισχύοντας τη διάδραση γύρω από την ανθεκτικότητα και την προστασία απέναντι στις φυσικές καταστροφές.

Ο Στέφανος Φαλκονάκης, Group Marketing Leader της Interamerican δήλωσε σχετικά: «Η διάκριση αυτή αποτελεί την καλύτερη επιβράβευση της στρατηγικής μας: για εμάς, το ΑΙ δεν είναι μια εφήμερη τάση, αλλά ο καταλύτης που μετασχηματίζει ριζικά την εμπειρία του πελάτη. Στην Interamerican, συνθέτουμε δεδομένα, τεχνολογία αιχμής και ανθρώπινη δημιουργικότητα σε ένα ενιαίο omnichannel οικοσύστημα. Οι βραβεύσεις αυτές επιβεβαιώνουν ότι όταν η τεχνολογία υπηρετεί ένα ξεκάθαρο όραμα, μετατρέπει την απλή προβολή σε ουσιαστική αλληλεπίδραση. Επενδύοντας στην ταχύτητα και την προσωποποίηση, επανασχεδιάζουμε το μέλλον της ασφάλισης και δημιουργούμε πραγματική αξία για τον ασφαλισμένο και την κοινωνία, ενισχύοντας καθημερινά τη σύνδεσή μας με το κοινό».

Η φετινή διάκριση της Interamerican στα AI in Marketing Awards 2026 επιβεβαιώνει τη σταθερή στρατηγική επένδυση στην καινοτομία και την τεχνητή νοημοσύνη και τον τρόπο με τον οποίο αυτή μεταφράζεται σε μετρήσιμα αποτελέσματα.