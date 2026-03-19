Έγκυος για δεύτερη φορά η τραγουδίστρια.

Η Ελεάνα Παπαϊωάννου είναι έγκυος για δεύτερη φορά και το ανακοίνωσε μέσα από μία τρυφερή ανάρτηση στο Instagram, την Πέμπτη 19 Μαρτίου.

Η τραγουδίστρια με τον σύζυγό της απέκτησαν πριν από οκτώ χρόνια το πρώτο τους παιδί, την κόρη τους, η οποία με μία ζωγραφιά ανακοίνωσε την ευχάριστη είδηση.

Συγκεκριμένα, η Ελεάνα Παπαϊωάννου, που το κοινό γνώρισε αρχικά μέσα από τη συμμετοχή της στο «Fame Story», δημοσίευσε ένα βίντεο από την κόρη της να ζωγραφίζει.

Στο χαρτί έγραψε: «Οι γονείς μου, μετά από 8 χρόνια, θυμήθηκαν να μου κάνουν αδελφάκι. Γίνομαι μεγάλη αδελφή».

Στη λεζάντα της δημοσίευσης η ερμηνεύτρια έγραψε χαρακτηριστικά: «Είναι κάποιες χαρές που έρχονται απλά… εκεί που δεν το περιμένεις…».

