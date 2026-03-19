Το «Ferto» του Akyla σε εσθονική εκδοχή, από γνωστό τράπερ της Εσθονίας.

Ο Akylas με το τραγούδι «Ferto», είναι ο εκπρόσωπος της Ελλάδας για τη Eurovision 2026, με το κομμάτι να κάνει ήδη το γύρω του κόσμου, κερδίζοντας το ενδιαφέρον του κοινού.

Το «Ferto», αναδείχθηκε μέσα από τον εθνικό τελικό και τη σκηνή του Sing for Greece, ενώ το Μάιο θα ταξιδέψει στη Βιέννη.

Ο 27χρονος καλλιτέχνης, βρίσκεται σε πυρετώδεις προετοιμασίες, έχοντας συστηθεί στο κοινό μέσα από τα social media και το βίντεο κλιπ, ενώ παράλληλα έδωσε το «παρών» στον εθνικό τελικό της Σερβίας και στον Ημιτελικό του Σαν Μαρίνο, με το promo tour του να το κάνει να ξεχωρίζει.

Παράλληλα, πριν από λίγες ημέρες έγινε γνωστό ότι ένας ράπερ – τράπερ από την Εσθονία, μετέτρεψε το «Ferto», δίνοντάς του μία νέα χροιά.

Το απόγευμα της Πέμπτης 19 Μαρτίου, μέσα από την εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ παρουσιάστηκε ολόκληρο το κομμάτι από τον Εσθονό καλλιτέχνη, μαζί με το συνοδευτικό βίντεο κλιπ που δημιούργησε.

Το νόημα του τραγουδιού φαίνεται να είναι το ίδιο με το «Ferto» του Akyla, ενώ κράτησε και τη λέξη Ferto, αν και δεν υπάρχει μετάφραση στα εσθονικά.

