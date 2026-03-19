Στην κάμερα της εκπομπής «Νωρίς – νωρίς», μίλησε ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη τόσο για τη ζωή του, όσο και για την θεατρική παράσταση «Φάλαινα» που πρωταγωνιστεί.

Ο ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη ζωή του, τονίζοντας μεταξύ άλλων, ότι η θεατρική παράσταση «Φάλαινα», έχει κοινά χαρακτηριστικά με την σχέση του με τον πατέρα του.

«Για ‘μένα ήταν πολύ σημαντική διαδρομή, είχα μία απόλυτη σύνδεση με μία πολύ προσωπική στιγμή της ζωή μου. Ήταν ένα κομμάτι που άγγιζε μία πολύ ευαίσθητη και αγαπημένη μου πλευρά. Για εμένα, συμβόλιζε τη σχέση που είχα με τον πατέρα μου, τον οποίο έχασα δυστυχώς, αλλά μου επισήμανε η ιστορία πόσο δεδομένα να μην παίρνουμε τα πράγματα… Νομίζουμε ότι έχουμε χρόνο, δεν έχουμε…».

Μιλώντας για τη στιγμή που είχε θεατή τον πατέρα του, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, ανέφερε: «Για ‘μένα ήταν ένας πιο παραμυθένιος – αν θέλετε – τρόπος, όταν είχα θεατή τον πατέρα μου, να του εξηγήσω ότι όλα συγχωρούνται… πριν συμβεί ό,τι συνέβη. Ήταν πολύ προσωπικό… θα το έκανα για όποιον θεατή».

Όσα είπε ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης για την απώλεια του πατέρα του

Σε δεύτερο χρόνο, αναφερόμενος στον πατέρα του και την απώλειά του, ο ηθοποιός, μίλησε για τη στιγμή που ο μπαμπάς του είδε την παράσταση και του είπε: «μεγάλωσες». Όπως επισήμανε ήταν ο δικός του τρόπος για να τον συγχαρεί:

«Είχε έρθει να δει μία παράσταση. Η θεματική ίσως ήταν περίεργη για τον ίδιο, και αυτό που του λειτούργησε ήταν να πει ότι ένα κομμάτι μου μεγάλωσε… Δεν είχε άδικο».

Μιλώντας για την απώλεια και τον τρόπο που κάθε άνθρωπος τη διαχειρίζεται εξήγησε: «Η απώλεια είναι για όλους. Είτε προσωπική είτε οικογενειακή. Είναι ένα θέμα στο οποίο όλοι δυσκολευόμαστε, και δεν έχουμε πάντα την κατάλληλη παιδεία ή γνώση για να το διαχειριστούμε… Με έναν τρόπο έχει μία περίεργη ματιά, από την άλλη έχει έναν συμβουλευτικό χαρακτήρα. Δεν θα είμαστε εδώ για πάντα, οπότε οφείλουμε να είμαστε παρόντες με κάποιον τρόπο».

«Όταν πέθανε ο πατέρας μου είχα παραστάσεις και ήταν θεραπευτικό. Νομίζω και οι δικοί μου αυτό θα ήθελαν. Η ζωή δεν σταματάει, όχι σε όλες τις περιπτώσεις, γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται τραγικά δύσκολη…».

