Για την εμπειρία της στο πάρτι του Έλτον Τζον με αφορμή τα Όσκαρ μίλησε η Κλέλια Ανδριολάτου.

Έπειτα από αρκετό καιρό η Κλέλια Ανδριολάτου επέστρεψε στην Ελλάδα από το ταξίδι της στην Αμερική και η κάμερα του «Breakfast@Star» την εντόπισε στο αεροδρόμιο.

Η ηθοποιός που παραβρέθηκε και στο πάρτι του Έλτον Τζον για τα Όσκαρ, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής για την εμπειρία της. Η ίδια, χαρακτήρισε το πάρτι ως μία ενδιαφέρουσα εμπειρία:

«Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Έκατσα αρκετό καιρό και το ευχαριστήθηκα. Εγώ πήγα στο πάρτι. Δεν έχω ξαναπάει η αλήθεια είναι. Είχε πάρα πολύ κόσμο, ήταν πολύ εντυπωσιακά. Γνωρίζεις έτσι πάρα πολύ κόσμο, συζητάς, κουβεντιάζεις με ανθρώπους που δεν ξέρεις, έχει ενδιαφέρον».

Σε δεύτερο χρόνο αποκάλυψε πώς βρέθηκε να είναι καλεσμένη στο πάρτι για τα Όσκαρ: «Υπήρξαν άνθρωποι που είχαν δει το Maestro. Μη φανταστείς ότι ασχολούνταν όλοι μαζί μου προφανώς, αλλά ήταν ωραία. Δεν είδα άλλον Έλληνα εκεί. Εγώ πήγα γιατί ήμουν έτσι κι αλλιώς στην Αμερική και επειδή είναι και ο μάνατζερ μου εκεί που ασχολείται με το acting, πήγαμε μαζί».

Σε ό,τι αφορά τον Γιώργο Λάνθιμο και το γεγονός ότι ήταν προτεινόμενος για βραβείο Όσκαρ, ωστόσο δεν κατάφερε να το αποσπάσει, η Κλέλια Ανδριολάτου, δήλωσε: «Δεν πειράζει. Είναι πάρα πολύ ικανός, τα έχει καταφέρει τόσο όμορφα. Δεν πειράζει φέτος που δεν πήρε, θα πάρει του χρόνου. Τον θαυμάζω πάρα πολύ και αυτόν και τη δουλειά του και το έχει καταφέρει άψογα και μπράβο του».

Κλείνοντας, αποκάλυψε ότι ξεκινούν εκ νέου τα γυρίσματα του «Maestro»: «Αυτή η δουλειά είναι χαλάρωση… είναι το σπίτι μου».

