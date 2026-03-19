Απόσπασμα από την συνέντευξη του Αντώνη Κανάκη στον Ντέμη Νικολαΐδη.

Μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Αντώνης Κανάκης στον Ντέμη Νικολαϊδη, απόσπασμα της οποίας προβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης 19 Μαρτίου στον «αέρα» της εκπομπής «Breakfast@Star».

Ο παρουσιαστής, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, μίλησε για τον τρόπο που βίωσε την απώλεια του μπαμπά του, εξηγώντας – μεταξύ άλλων – ότι ήταν δύσκολο να το διαχειριστεί, ενώ μίλησε και για τα δύο του παιδιά.

«Όταν έχασα τον μπαμπά μου, αποτραβήχτηκα από πολλά πράγματα, έχασα την όρεξή μου, έπαθα μια μικρή κατάθλιψη. Μερικές φορές αυτό μπορεί να είναι και αφύπνιση... Ο θάνατος του μπαμπά μου και η ζωή των παιδιών μου με άλλαξαν πολύ. Μεγάλωσαν σε χρόνο ντε - τε... Κάτι πρέπει να κάνουμε με αυτό το πράγμα. Στο μυαλό μου στριφογυρνάει συνεχώς το πώς θα βιώσουν τα παιδιά μου τη δική μου απώλεια, ελπίζει να είσαι ζωντανός γι' αυτό το λόγο...».

Σε ό,τι αφορά την καριέρα του και την παρουσία του στην τηλεόραση, εξήγησε: «Βγήκαμε πρώτη φορά στην τηλεόραση με το Comfuzio το 1996, είναι 30 χρόνια… ήταν ανάγκη να το πεις;», αποκρίθηκε στον Ντέμη Νικολαϊδη με χιούμορ, και συνέχισε:

«Νιώθω κουρασμένος ψυχολογικά τα τελευταία χρόνια από τη μαυρίλα και την τοξικότητα που μας περικυκλώνει. Έχω εσωτερικό προβληματισμό για το αν πρέπει να συνεχίσω την τηλεόραση, σκέφτομαι… τι νόημα έχει; Δεν κάνω επαγγελματικά σχέδια για το μέλλον. Με ενδιαφέρει πώς θα κάνω πιο όμορφη και υγιή τη ζωή μου σε προσωπικό επίπεδο».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

