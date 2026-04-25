Επιμένει η ύφεση στη Γερμανία, μειωμένες οι προσλήψεις και στις ΗΠΑ. Αναδημοσίευση από τον «Ριζοσπάστη».

Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» αναδημοσιεύουν από τον «Ριζοσπάστη» (υπογραφή συντάκτη Ε.Μ.) ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ για το ποιοι πληρώνουν τα σπασμένα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, χωρίς άλλα λόγια:

Τα «σπασμένα» της καπιταλιστικής οικονομίας από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή όχι μόνο φορτώνονται στους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και τις οικογένειές τους, αλλά γίνονται και η «καύσιμη ύλη» για την επόμενη ιμπεριαλιστική σύγκρουση. Ο πληθωρισμός, η ακρίβεια, οι απολύσεις είναι τα πρώτα σημάδια της κρίσης, ενώ το κεφάλαιο ετοιμάζεται να ανοίξει δρόμους για επενδύσεις με τα όπλα.

Στο μεταξύ, ο επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ, Νταν Γιόργκενσεν, προειδοποίησε την Τετάρτη ότι η «κρίση των τιμών του πετρελαίου» θα μπορούσε να διαρκέσει μήνες ή και χρόνια, ακόμη και αν υπάρξει συμφωνία ειρήνης.

«Το αν θα έχουμε ή όχι κρίση ασφάλειας εφοδιασμού εξαρτάται κυρίως από τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή», είπε, συμπληρώνοντας πως οι ελλείψεις σε καύσιμα για τις αερομεταφορές βρίσκονται «προ των πυλών».

Σε σχέση με τις τιμές της Ενέργειας έφερε το παράδειγμα του Κατάρ: «Μπορεί να χρειαστούν δύο χρόνια για να ανοικοδομηθεί η δομή φυσικού αερίου και μεταφορών. Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές του LNG στην παγκόσμια αγορά δεν θα σταθεροποιηθούν ή θα μειωθούν όπως αναμενόταν τα επόμενα δύο χρόνια. Ακόμα και το καλύτερο σενάριο είναι ένα πολύ κακό σενάριο για τους επόμενους μήνες».

Στη Μεγάλη Βρετανία δύο εκθέσεις από κορυφαίες λογιστικές εταιρείες υπογραμμίζουν το μέγεθος της «οικονομικής απειλής», δηλαδή του κινδύνου να υποχωρήσει περαιτέρω σε ανταγωνιστικότητα η βρετανική καπιταλιστική οικονομία, καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν κλονίζει την «επιχειρηματική εμπιστοσύνη».

Η επίθεση ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν, το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, οι επιθέσεις - αντίποινα του Ιράν σε χώρες του Κόλπου, που έχουν εκτοξεύσει τις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, θα προκαλέσουν το μεγαλύτερο οικονομικό πλήγμα από την πανδημία, σύμφωνα με την ομάδα οικονομικών προβλέψεων EY Item Club.

Ετσι, περίπου 250.000 άνθρωποι θα μπορούσαν να χάσουν τη δουλειά τους μέχρι τα μέσα του 2027, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο «φλερτάρει με την ύφεση» και το κεφάλαιο φορτώνει την κρίση στους εργαζόμενους, μειώνει το εργατικό «κόστος» προκειμένου να διατηρήσει υψηλά επίπεδα κερδοφορίας, σε σχέση και με τον παγκόσμιο ανταγωνισμό.

Η EY Item Club εκτιμά ότι η βρετανική οικονομία θα παρουσιάσει σχεδόν μηδενική ανάπτυξη το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του έτους, θέτοντας την καπιταλιστική οικονομία σε τροχιά ύφεσης, η οποία ορίζεται ως δύο διαδοχικά τρίμηνα συρρίκνωσης.

Μια ξεχωριστή έκθεση της Deloitte διαπίστωσε ότι τα ανώτατα οικονομικά στελέχη μεγάλων βρετανικών επιχειρήσεων ήδη περιορίζουν τα σχέδια δαπανών, μια κίνηση που πιθανότατα θα επιβαρύνει την οικονομική δραστηριότητα και τις προσλήψεις.

Οι άνεργοι αναμένεται να ξεπεράσουν τα 2 εκατομμύρια

Η Item Club προβλέπει επίσης ότι η ανεργία θα φτάσει το 5,8% μέχρι τα μέσα του 2027, από το υψηλό πενταετίας του 5,2%, με σχεδόν 250.000 περισσότερους ανθρώπους να χάνουν τη δουλειά τους λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Αν επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη, ο αριθμός των ανέργων θα αυξηθεί από 1,87 εκατ. σήμερα σε πάνω από 2,1 εκατ.

Τα στελέχη οικονομικών των βρετανικών επιχειρήσεων είναι ήδη πιο απαισιόδοξα από οποιαδήποτε άλλη στιγμή από την αρχή της πανδημίας Covid-19, σύμφωνα με ξεχωριστή έκθεση της Deloitte.

Η ανάπτυξη προβλέπεται να μειωθεί στο μισό, από 1,4% το 2025 σε 0,7% φέτος, «παγώνοντας» τη δυναμική που είχε φανεί στην καλύτερη από το αναμενόμενο αύξηση του ΑΕΠ τον Φλεβάρη.

Την περασμένη εβδομάδα, έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου έδειξε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη υποβάθμιση ανάπτυξης μεταξύ των χωρών του G7, με πρόβλεψη 0,8% για το 2026, από 1,3% που είχε εκτιμηθεί τον Γενάρη.

Η Item Club εκτιμά ότι ο πληθωρισμός θα αυξηθεί σχεδόν στο 4% στο δεύτερο μισό του 2026 - σχεδόν διπλάσιος από τον στόχο 2% της Τράπεζας της Αγγλίας.

«Με τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στο Ιράν να φτάνουν στις ακτές του Ηνωμένου Βασιλείου, οι τιμές στην αντλία και οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης είναι πιθανό να σημειώσουν μεγάλη αύξηση στο τέλος του τριμήνου», εξηγεί στο CNBC ο Sanjay Raja, επικεφαλής οικονομολόγος της Deutsche Bank για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Γερμανία: «Πιο βαθιά» στην ύφεση

Σε αναθεώρηση επί τα χείρω των προβλέψεών της για την ανάπτυξη της οικονομίας το 2026 και το 2027, λόγω του πολέμου στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή, προχώρησε η γερμανική κυβέρνηση, ενώ ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, επισήμανε μιλώντας στις αρχές της εβδομάδας στην ετήσια δεξίωση του Συνδέσμου Γερμανικών Τραπεζών, ότι ο αντίκτυπος αυτού του πολέμου στην οικονομική ανάπτυξη της Γερμανίας «θα εξαρτηθεί σημαντικά από τη διάρκεια και από την έντασή του».

Η ιμπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία και η διακοπή της φτηνής για τη γερμανική βιομηχανία ρωσικής Ενέργειας, οι αμερικανικοί δασμοί, ο ανταγωνισμός από την Κίνα που έχει κατακλύσει την ευρωπαϊκή αγορά με φτηνά προϊόντα και τώρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, έχουν φέρει πίσω τη Γερμανία στον ανταγωνισμό με άλλους «παίκτες», κυρίως τις ΗΠΑ και την Κίνα. Η ισχυρότερη καπιταλιστική οικονομία της ΕΕ από την πανδημία δεν έχει ανακτήσει την «ορμή» της και τα τελευταία χρόνια γερμανικά κεφάλαια βρίσκουν κερδοφόρα διέξοδο στην πολεμική βιομηχανία.

Το Βερολίνο αναμένει για φέτος ανάπτυξη του ΑΕΠ 0,5% από 1% που είχε προβλέψει αρχικά, ενώ για το 2027 μειώνει τις προσδοκίες σε 0,9% από 1,3%. Αντίστοιχα, αναμένει αύξηση του πληθωρισμού στο 2,7% για το 2026 και στο 2,8% για το 2027, από 2,3% που ήταν το 2025.

Στο ίδιο πνεύμα, τις προβλέψεις του για την ανάπτυξη της γερμανικής καπιταλιστικής οικονομίας «διόρθωσε» και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στο 0,8% για το 2026 και στο 1,2% για το 2027, από μόλις 0,2% το 2025.

Η απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου μετά την έναρξη στις 28 Φεβρουαρίου των κοινών επιθέσεων ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν έχει ήδη βοηθήσει στην αύξηση του πληθωρισμού στη Γερμανία στο 2,8% τον Μάρτιο.

Χιλιάδες θέσεις «χάθηκαν» στη βιομηχανία

Ο αριθμός των ανέργων στη Γερμανία μειώθηκε μεν κατά 49.000 τον Μάρτη σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ωστόσο παραμένει σταθερά πάνω από το ορόσημο των 3 εκατ., στα 3,021 εκατ. (6,4%).

Σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρσι, ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 54.000, ενώ σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης, η ζήτηση για εργατικό δυναμικό έχει σταθεροποιηθεί σε χαμηλό επίπεδο. Για πάνω από 3 εκατ. ανέργους τον Μάρτη, τα γραφεία εύρεσης εργασίας ανέφεραν συνολικά 638.000 κενές θέσεις εργασίας, 5.000 λιγότερες από ό,τι πριν από έναν χρόνο.

Η υποχώρηση της ανταγωνιστικότητας της γερμανικής οικονομίας αποτυπώνεται ιδιαίτερα στον κλάδο της βιομηχανίας, όπου μόνο πέρσι καταργήθηκαν περισσότερες από 120.000 θέσεις εργασίας, σύμφωνα με ανάλυση της συμβουλευτικής εταιρείας EY, που μετέδωσε το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Οι απώλειες θέσεων εργασίας στη βιομηχανία ήταν σχεδόν διπλάσιες από ό,τι το 2024.

Οι περισσότερες θέσεις το 2025 - περίπου 50.000 - καταργήθηκαν στην αυτοκινητοβιομηχανία, λόγω του ανταγωνισμού από την Κίνα, ιδιαίτερα στην ηλεκτροκίνηση, αλλά και των δασμών των ΗΠΑ.

Μεσοπρόθεσμα, οι απώλειες θέσεων εργασίας στη βιομηχανία θα είναι ακόμη μεγαλύτερες από ό,τι το 2025.

Από το 2019 (σ.σ. προ COVID), ο αριθμός των εργαζομένων έχει μειωθεί κατά περίπου 266.000, σύμφωνα με την EY, σχεδόν κατά 5%.

ΗΠΑ: Οι προσλήψεις έπεσαν σε επίπεδα πανδημίας Covid

Στις ΗΠΑ - που σύμφωνα με τα λεγόμενα του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ βγάζει πολλά λεφτά από τον πόλεμο και την άνοδο των τιμών του πετρελαίου - έχει αρχίσει να παγιώνεται μια τάση μείωσης των προσλήψεων.

Ή όπως το απέδωσε πιο ...«ποιητικά» ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, η απροθυμία των εργοδοτών να προβούν σε προσλήψεις ή απολύσεις μεγάλης κλίμακας έχει δημιουργήσει «ισορροπία ανάπτυξης μηδενικής απασχόλησης» που έχει «μια αίσθηση κινδύνου καθόδου».

Οι θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ μειώθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο τον Φλεβάρη και οι προσλήψεις μειώθηκαν τον Μάρτη στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και σχεδόν έξι χρόνια, σύμφωνα με πρόσφατα κυβερνητικά στοιχεία.

Οι θέσεις εργασίας, ένα μέτρο της ζήτησης εργασίας, μειώθηκαν κατά 358.000 σε 6,882 εκατ. μέχρι την τελευταία ημέρα του Φλεβάρη, σύμφωνα με την JOLTS, έρευνα που καταγράφει τις κενές θέσεις εργασίας. Το ποσοστό δημιουργίας θέσεων εργασίας μειώθηκε στο 4,2% από 4,4% τον Γενάρη.

Οι προσλήψεις μειώθηκαν κατά 498.000 θέσεις εργασίας σε 4,849 εκατ. τον περασμένο μήνα, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτη του 2020, στην αρχή της πανδημίας Covid-19. Το ποσοστό προσλήψεων μειώθηκε στο 3,1% από 3,4% τον Γενάρη. Την ίδια στιγμή οι απολύσεις αυξήθηκαν κατά 61.000, σε 1,721 εκατ.