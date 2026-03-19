«Τώρα τα πράγματα έχουν αγριέψει λίγο στην τηλεόραση».

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης μίλησε ανοιχτά για την επιστροφή του στο θέατρο, την καθημερινότητά του και την επίδραση που είχε η επιτυχημένη σειρά «Ντόλτσε Βίτα» στην ισότητα των φύλων, μέσα από μια απολαυστική και προσωπική συνέντευξη.

Ο ηθοποιός δεν έκρυψε τη χαρά του που ξαναπαίζει σε μια τόσο αγαπημένη παράσταση όπως οι «Μπαμπάδες με ρούμι»: «Η χαρά είναι διπλή γιατί πρώτον ακούς τον κόσμο, οπότε η ανταμοιβή είναι άμεση».

Ένας από τους βασικούς λόγους που επέστρεψε είναι οι συνεργάτες του: «Οι βασικοί λόγοι που ξαναγύρισα είναι τα άτομα, η Βίκυ Σταυροπούλου, ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, ο Μιχάλης Ρέππας και ο Θανάσης Παπαθανασίου, και ο παραγωγός μας, ο Διονύσης Παναγιωτάκης».

