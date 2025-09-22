Ο ηθοποιός Θανάσης Ευθυμιάδης επιστρέφει στο θέατρο μετά από χρόνια αποχής.

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης επιστρέφει και επίσημα στο θεατρικό σανίδι συμμετέχοντας στην επιτυχημένη παράσταση «Μπαμπάδες με ρούμι» των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα. Ο ηθοποιός είχε ανακοινώσει την επιστροφή του στα θεατρικά δρώμενα έπειτα από χρόνια εποχής, μέσω ανάρτησής του στα social media τον Αύγουστο.

Η θρυλική νεοελληνική κωμωδία των Ρέππα - Παπαθανασίου συνεχίζεται για τέταρτη χρονιά, στο Θέατρο Αλίκη από την Τετάρτη 8 Οκτώβριου.

Πρωταγωνιστούν επίσης οι: Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Βίκυ Σταυροπούλου, Σοφία Βογιατζάκη, Αντιγόνη Νάκα και η Κωνσταντίνα Μιχαήλ.

Οι «Μπαμπάδες» είναι μία αιχμηρή σάτιρα, που παρουσιάστηκε πρώτη φορά το 1996 και διακωμωδεί την ελληνική κοινωνία. Μία κοινωνία που ακόμη και σήμερα συνεχίζει να είναι δυστυχώς μεγαλύτερη από τον εαυτό της, «πιο μικρή» στη συμπεριφορά της, άπληστη, ρατσιστική, προσβλητική σε όλες τις εκδηλώσεις της.

Φυσικά έχουν μεσολαβήσει πολλά από τότε. Μία νέα χιλιετία ξημέρωσε και μία νέα πραγματικότητα εγκαταστάθηκε ανάμεσά μας. Ανατροπές, ματαιώσεις σχεδίων, αμέτρητα νέα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επαναπροσδιορισμοί ζωής και πολλή αταξία. Η αλλαγή ταξικής ταυτότητας που πολύς κόσμος επιδίωξε άρχισε να επιφέρει ζημίες αντί για κέρδη. Σπίτια «έκλεισαν», αλυσίδες μαγαζιών έπνιξαν τους ιδιοκτήτες τους. Οι ανύπαρκτες αρχές παρέμειναν όμως το ίδιο σταθερές και ίσως και πιο εγκληματικές. Δεν ακούγεται συχνά ο όρος «κρίση συνείδησης». Έμεινε σκέτη η «κρίση».



Η ιστορία των 5 ανόητων, κακόμοιρων και απελπισμένων καθαρμάτων της παράστασης είναι στην εποχή μας μία μπανάλ καθημερινότητα. Η Ρόη, η Βέσκα, ο Παναγιώτης, η Τζένη, ο Χρήστος και η κυρία Βάσω είναι πλέον πρόσωπα που ανήκουν στη σφαίρα του ρεαλισμού, αφού πήδηξαν έξω από τις σελίδες του έργου. Είναι κινούμενα εγκλήματα που συναντάμε και χαιρετάμε καθημερινά ανυποψίαστοι για το τί μπορεί να κρύβουν «στην κουζίνα τους».

Και τι κάνουν αυτά τα ανόητα καθάρματα στο θέατρο Αλίκη; Σερβίρουν κάτι υπέροχους «Μπαμπάδες με ρούμι» με λιγουλάκι δηλητήριο και …όποιον πάρει ο χάρος. Τα τέσσερα εκατομμύρια που είχε κερδίσει στο τζόκερ ο μπαμπάς -που πλέον έχει φύγει από τον μάταιο τούτο κόσμο- αναζητούν τον κληρονόμο τους. Δύο γιοί, δύο νύφες, μία γειτόνισσα φωτεινός παντογνώστης και μία εφιαλτική νοσοκόμα μιλάνε, μαλώνουν, δολοπλοκούν και κοιμούνται ήσυχοι υφαίνοντας ένα γλυκό σχέδιο αλληλοεξόντωσης.



«Μπαμπάδες με ρούμι» 2025. Ποιος θα ξεμείνει ζωντανός να πάρει την περιουσία; Μένει να αποδειχθεί.





Ταυτότητα παράστασης



Συγγραφείς : Θανάσης Παπαθανασίου + Μιχάλης Ρέππας

Σκηνοθεσία : Θανάσης Παπαθανασίου + Μιχάλης Ρέππας

Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης

Κοστούμια: Έβελυν Σιούπη

Φωτισμοί : Χρήστος Τζιόγκας

Βοηθός Σκηνογράφος: Ελίνα Δράκου

Φωτογραφίες : Γιώργος Καλφαμανώλης

Διεύθυνση καλλιτεχνικού προγραμματισμού

και επικοινωνίας : Ελίνα Λαζαρίδου, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.



Παραγωγή: Αθηναϊκά Θέατρα

Πρωταγωνιστούν: Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Βίκυ Σταυροπούλου, Θανάσης Ευθυμιάδης, Σοφία Βογιατζάκη, Αντιγόνη Νάκα και η Κωνσταντίνα Μιχαήλ.

Διάρκεια παράστασης: 120’ (με διάλειμμα)

Θέατρο Αλίκη, Αμερικής 4, Αθήνα



Ημέρες και ώρες παραστάσεων

Τετάρτη: 20:00, Πέμπτη-Παρασκευή: 21:00,

Σάββατο: 18:00 & 21:00, Κυριακή: 19:00



Τιμές εισιτηρίων:



VIP1: 40 Ευρώ, VIP2: 30 Ευρώ, Α' Ζώνη: 25 Ευρώ (Σάββατο απόγευμα: 22 Ευρώ), Β΄Ζώνη: 20 Ευρώ

Φοιτητικό, Ανέργων, Παιδικό (έως 12 ετών), ΑΜΕΑ (Χωρίς αμαξίδιο) : 18 Ευρώ (στην Β' Ζώνη)

Θέσεις περιορισμένης ορατότητας: 16 Ευρώ



Άτομα με αναπηρικό αμαξίδιο εισέρχονται δωρεάν, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το ταμείο του θεάτρου, λόγω περιορισμένων θέσεων.



Εισιτήρια εδώ



Στο τηλεφωνικό κέντρο των Αθηναϊκών Θεάτρων 211 1000 365

Στο ταμείο του Θεάτρου Αλίκη, Αμερικής 4, Aθήνα

Για Ομαδικές Κρατήσεις :

Κώστας Μπάλτας – Γιώτα Καραίσκου: 211- 1026277 & 210-2117240 Δευτ- Παρ : 10:00 -19:00

Εmail Τμήματος Ομαδικών Κρατήσεων: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.