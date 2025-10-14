Ο Θανάσης Ευθυμιάδης στον καναπέ της εκπομπής «Buongiorno»!

Καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega, βρέθηκε το πρωί της Τρίτης, 14 Οκτωβρίου, ο ηθοποιός Θανάσης Ευθυμιάδης, ο οποίος και παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στους οικοδεσπότες του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Θανάσης Ευθυμιάδης, απάντησε στα ερωτήματα των συντελεστών, ενώ μίλησε και για την επιστροφή του στο θέατρο, τη ζωή του και την οικογένειά του, ενώ αποκάλυψε πως η επίσκεψή του στο Άγιο Όρος, υπήρξε ορόσημο στη ζωή του.

Όσα αποκάλυψε ο Θανάσης Ευθυμιάδης

Αρχικά λοιπόν, μίλησε για την οικογένειά του, την γιαγιά του αλλά και την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος, ενώ μεταξύ άλλων σημείωσε πως αισθάνεται πληρότητα με όλα όσα έχει στη ζωή του: «Θα ήμουν αχάριστος αν είχα μέσα μου απωθημένα με όλα αυτά που μου έχουν δοθεί. Όπως έκανε η γιαγιά μου που έκανε τον σταυρό της και ευχαριστούσε τον Θεό, που ήταν μια γυναίκα που έζησε την κατοχή και έκανε 9 παιδιά, 44 εγγόνια και 1 δισέγγονο. Οι πιο απλές στιγμές που θεωρούμε αυτονόητο ένα ποτήρι νερό, δεν είναι αυτονόητο με τόσους πολέμους που έχουμε γύρω μας. Μια αγκαλιά, δεν ήταν αυτονόητη με τον κορονοϊό. Νιώθω ευγνώμων για αυτά τα μικρά πράγματα».

Να σημειωθεί μάλιστα, πως ο ηθοποιός, αποφάσισε συνειδητά πριν από μερικά χρόνια, να απέχει από τα φώτα της δημοσιότητας και την υποκριτική, ενώ επέλεξε να ζήσει με την οικογένειά του με έναν διαφορετικό τρόπο κοντά στη φύση. Μίλησε αναλυτικά για την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος, χαρακτηρίζοντας εκείνη την περίοδο ως «ορόσημο» για τη ζωή του: «Η εξέλιξη μου ξεκίνησε όταν πήγα στο Άγιο Όρος, ήταν ορόσημο στη ζωή μου και στην σχέση μου με τις γυναίκες. Εγώ θεωρώ ότι αυτός είναι ο λόγος που έχω έρθει στη ζωή, αν μου πουν ότι φεύγουν οι γυναίκες, δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης για εμένα. Μετά από έναν μεγάλο χωρισμό που μου άφησε βαρύ σημάδι, έπρεπε να αλλάξω. Έπρεπε να καθίσω και να σκεφτώ ότι με ποια από αυτά που κληρονόμησα μπορώ να ζω και με ποια όχι. Η γιαγιά μου μου έδειξε ότι ποιος είναι ο ρόλος της γυναίκας στη ζωή και στην διαδικασία της ζωής. Η γυναίκα είναι η πηγή της ζωής».

«Στο Άγιο Όρος αποδεσμεύτηκα από τις αλυσίδες που κουβαλούσα. Εγώ με αυτούς τους πνευματικούς ανθρώπους μου έχει δοθεί η ευκαιρία να μιλήσω πολλές φορές, και με τον Άγιο Παΐσιο, γιατί δεν είχα σοβαρά προβλήματα. Ένας φίλος μου, μου είχε πει ότι: «πάλι καλά που δεν πήγες γιατί θα σε έδιωχνε», οι πνευματικοί αυτοί άνθρωποι ξέρουν πότε έχεις προβλήματα. Αυτούς τους ανθρώπους που έχουν μια αποστολή ιερή δεν πρέπει χωρίς λόγο να τους απασχολούμε γιατί ο χρόνος τους είναι πολύτιμος, δεν κανουν δημόσιες σχέσεις. Εγώ πήγα και ψάχτηκα στο Άγιο Όρος από μόνος μου, με το ένστικτό μου», συμπλήρωσε μεταξύ άλλων ο ηθοποιός.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε δεύτερο χρόνο, μιλώντας για την επιστροφή του στο θέατρο, ανέφερε πως η απόφασή του βασίστηκε κατά κύριο λόγο στο ένστικτό του: «Αυτό το κεφάλαιο της ζωής μου εμπεριέχει ακόμη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο ένστικτο, εμπιστοσύνη στα σημάδια της ζωής. Σε αυτή την αποχή μου αυτά τα 6 χρόνια κάποιοι άνθρωποι έμειναν στην ζωή μου… Όταν η Βίκυ Σταυροπούλου μου έκανε την πρόταση να ξανά συνεργαστούμε, την παράσταση «Μπαμπάδες με ρούμι», τα τελευταία δύο χρόνια, πήγαινα όποτε ήθελα να ξεσκάσω, αυτά ήταν τα σημάδια», είπε αρχικά και κατέληξε: «Αυτοί οι άνθρωποι ήταν τυχερό που έμειναν στην ζωή μου. Ένα μεγάλο κομμάτι της αποστολής μου είναι να κάνω τον κόσμο να γελάει. Αν ο κάθε ένας καταλάβει ποια είναι η αποστολή του, μπορεί να ζήσει ευτυχισμένα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddhwzcstkszt?integrationId=40599y14juihe6ly}