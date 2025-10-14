Για την οικογένειά του, την πίστη του αλλά και για την γυναίκα της ζωής του μίλησε ο έλληνας σταρ του ΝΒΑ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε καλεσμένος στο The 2Night Show του Γρηγόρη Αρναούτογλου και παραχώρησε μια αποκλειστική, προσωπική συνέντευξη στην ελληνική τηλεόραση.

Ο διεθνής Έλληνας σταρ του NBA άνοιξε την καρδιά του και μίλησε για τη ζωή του εκτός παρκέ – για την οικογένειά του, την πίστη του, αλλά και τη γυναίκα της ζωής του, τη Μαράια, με την οποία είναι μαζί εδώ και δέκα χρόνια και έχουν αποκτήσει τέσσερα παιδιά.

«Με τη Μαράια είμαστε μαζί δέκα χρόνια. Τη γνώρισα στο Las Vegas, όπου δούλευε στο NBA. Την είδα και σκέφτηκα πως θα μπορούσα να τη φανταστώ ως γυναίκα μου», αποκάλυψε ο Αντετοκούνμπο.

Στη συνέχεια, μοιράστηκε μια τρυφερή λεπτομέρεια από την πρώτη τους γνωριμία:

«Όταν είδα για πρώτη φορά τη Μαράια, μου θύμισε τη μητέρα μου. Ήταν χαμηλών τόνων και είχε πολύ θετική ενέργεια. Επειδή είμαι ντροπαλός, έστειλα έναν φίλο μου να της μιλήσει – αλλά μου έριξε… χυλόπιτα! Μετά προσπάθησα να την προσεγγίσω φιλικά», είπε γελώντας ο σταρ των Milwaukee Bucks.

Ο Γιάννης αποκάλυψε επίσης ότι η Μαράια ήταν η πρώτη κοπέλα που γνώρισε η οικογένειά του:

«Άρχισα να μιλάω μαζί της και ήρθε σε ένα ταξίδι με την οικογένειά μου. Την αγάπησαν αμέσως η μητέρα μου και ο πατέρας μου. Ήταν η πρώτη κοπέλα που έφερα σπίτι – και τελικά, εκείνη που παντρεύτηκα».

Τέλος, ο Αντετοκούνμπο δεν έκρυψε τη συγκίνησή του μιλώντας για τη σύζυγο και τα παιδιά του:

«Το 2016, αν η μητέρα μου έλεγε ότι δεν της αρέσει η Μαράια, δεν θα μπορούσα να είμαι μαζί της. Τώρα όμως, αποκλείεται – είναι η γυναίκα της ζωής μου. Τα παιδιά μου είναι το μεγαλύτερο δώρο που μου έχει χαρίσει ο Θεός. Αν μας έχει καλά, ίσως κάνουμε και πέμπτο παιδάκι», εξομολογήθηκε με χαμόγελο.

