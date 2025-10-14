Ο τραγουδιστής αποκάλυψε τον τρόπο διατροφής που ακολουθεί και παραμένει fit.

Στο πλατό του «Happy Day», βρέθηκε καλεσμένος ο αγαπημένος τραγουδιστής, Πασχάλης και μίλησε στην Σταματίνα Τσιμτσιλή για το πως καταφέρνει και είναι ένας «αιώνιος» έφηβος καθώς διατηρείται σε πολύ καλή φόρμα.

«Γυμνάζομαι επάνω στην σκηνή», είπε αστιευόμενος ο τραγουδιστής όταν η παρουσιάστρια του Alpha τον ρώτησε αν κάνει κάτι και είναι τόσο fit.

Παράλληλα ανέφερε: «Δεν γυμνάζομαι, απλά προσέχω τη διατροφή μου, όχι να κάνω δίαιτες αυστηρές. Τα γλυκά είναι ο πρώτος υπεύθυνος για να ανοίξει η όρεξή σου και γιαυτό είναι απαγορευμένα. Αν φάω δυο - τρεις ημέρες γλυκό, μετά τρώω περισσότερο φαγητό. Άρα άσε στην άκρη το γλυκό. Γλυκά εγώ παίρνω από τα φρούτα. Δεν πίνω, δεν καπνίζω. Είμαι ευχαριστημένος από τον ύπνο μου, 6 ώρες είναι αρκετές. Προσέχω τη σιλουέτα μου, δεν μου αρέσει να παχύνω».

Οσον αφορά την πορεία του στο τραγούδι και για το αν η γυναίκα του - με την οποία είναι 56 χρόνια μαζί - έχει αποδεχθεί το οτι κάποιες γυναίκες δηλώνουν το θαυμασμό τους προς τον ίδιο ανέφερε: «Η Αλίκη είναι τόσα πολλά χρόνια μαζί μου, από κοριτσάκι μικρό, που έχει βιώσει τον τρόπο που ζει ένας καλλιτέχνης, τις εκδηλώσεις των θαυμαστών και είναι αρκετά έξυπνη να καταλάβει πού είναι επικίνδυνο και που δεν είναι. Οι εκδηλώσεις θαυμασμού έχουν χαρακτήρα, και η Αλίκη είναι πολύ καλά εκπαιδευμένη να καταλάβει τι πρόθεση έχει η θαυμάστρια».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddhub4lk0dep?integrationId=40599y14juihe6ly}