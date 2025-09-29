Ο Θανάσης Ευθυμιάδης, μιλάει για την απόφασή του να γυρίσει στο θέατρο, ύστερα από σειρά ετών απουσίας.

Ο ηθοποιός, Θανάσης Ευθυμιάδης, το απόγευμα της Δευτέρας, 29 Σεπτεμβρίου, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή της ΕΡΤ, «Στούντιο 4», όπου και παραχώρησε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Πιο συγκεκριμένα, οι συνομιλητές, επικεντρώθηκαν στην επιστροφή του ηθοποιού στο θέατρο, μέσα από τη συμμετοχή του σε παράσταση της φετινής σεζόν, ενώ τοποθετήθηκαν και στο ενδεχόμενο επιστροφής του σε κάποια τηλεοπτική δουλειά.

Όσα ανέφερε ο Θανάσης Ευθυμιάδης στο «Στούντιο 4»

Αρχικά λοιπόν, ο ηθοποιός, αναφερόμενος στην επιστροφή του, δήλωσε πως πρόκειται για κάτι το οποίο πιστεύει και τον ενδιαφέρει, ενώ εκτός των άλλων θεωρεί πως είναι ένας από τους λόγους της ύπαρξής του. Συγκεκριμένα, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αυτό που με έκανε να καταλάβω, ότι η αποστολή μου είναι το θέατρο, είναι ο κόσμος του θεάτρου. Τον τελευταίο χρόνο, πήγα και είδα 5- 10 παραστάσεις και είδα πώς με αντιμετωπίσανε οι συνάδελφοί μου», δήλωσε αρχικά.

Και συνέχισε υπογραμμίζοντας πως κατασταλτικό παράγοντα για την απόφασή του να επιστρέψει στο θέατρο είχαν οι δύο συνάδελφοί του, η Βίκυ Σταυροπούλου και ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Είχα να δουλέψω 5 χρόνια στο θέατρο και είδα την αγάπη. Η Βίκυ Σταυροπούλου και ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης είναι οι πιο σημαντικοί λόγοι που γυρίζω. Κατ’ αρχήν, γύρισα σε κάτι με ανθρώπους που έχω δουλέψει στο παρελθόν. Με το Χρήστος, είχαμε δουλέψει πολλά χρόνια πριν «Αναμείνετε στο ακουστικό σας» στο θέατρο αποθήκη. Με τη Βίκυ, είχα την τύχη να δουλέψει μαζί μου στην πρώτη της εμφάνιση στο θέατρο πριν ακριβώς 25 χρόνια».

Σχετικά με τα χρόνια που απουσίαζε από το θέατρο, ανέφερε: «Ποτέ δεν σταμάτησαν οι προτάσεις. Οπότε ένιωσα και κάτι άλλο. Λέω «φίλε, κάνεις ένα επάγγελμα που το 99% των ηθοποιών, φοβούνται να μείνουν έξω από τη σεζόν μην τους ξεχάσουν. Εσύ έχεις να κάνεις 15 χρόνια τηλεόραση και 5- 6 χρόνια θέατρο και δεν έχουν σταματήσει τα τηλέφωνα ποτέ. Συνέχεια, οπότε λέω κάτι λέει αυτός ο χώρος για εσένα κάτι έχεις να δώσεις». Και η Βίκυ και ο Χρήστος με έχουν ξανά πάρει», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Τώρα ήταν η σωστή στιγμή. Τώρα το ένστικτό μου. Δεν έχω κανένα σχέδιο, κανένα πλάνο για το μέλλον. Το ένστικτό μου είναι ο οδηγός. Αν μπορώ να πω ότι πήρα κάτι παραπάνω από τα χρόνια που ψάχνω και κάπως αλλιώς τη ζωή, είναι ότι εμπιστεύομαι το ένστικτό μου», πρόσθεσε.

Αναφορικά με την πρόταση και το τηλεφώνημα που δέχτηκε από τη Βίκυ Σταυροπούλου, ανέφερε: «Με παίρνει και μου λέει «θέλω να είσαι μαζί μας» και της λέω «άσε με να το σκεφτώ και σε παίρνω αύριο». Και λέω «τι να το σκεφτείς, αφού αυτό περίμενες. Λέω σε καλούν τα σημάδια». Οπότε ξανά παίρνω τη Βίκυ και της λέω: «Έλα Βίκυ, δεν ήθελα να σε κάνω να περιμένεις μέχρι αύριο. Θα είμαστε μαζί το χειμώνα» της είπα και άρχισε να ουρλιάζει».

«Ήταν άτομα δηλαδή που είχα ξανά δουλέψει και ο Θανάσης Ρέπας, και ο Θανάσης Παπαθανασίου και ο παραγωγός, ο Διονύσιος Παναγιωτάκης, που είναι ένας ευγενής άνθρωπος που μόνο που τον βλέπω είναι το «κάτι άλλο», τα σημάδια, ήταν να πω ναι».

Παράλληλα, ο ηθοποιός, απάντησε στην ερώτηση της Νάνσυ Ζαμπέτογλου, η οποία αναρωτήθηκε το τι ήταν αυτό που τον ώθησε να διαφοροποιήσει τον τρόπο ζωής του: «Το ψάξιμο υπήρχε, απλά ήρθε η αφορμή, ότι έκλεισαν τα θέατρα με τον κορονοϊό. Οπότε μας έκλεισαν υποχρεωτικά δεν υπήρχε άλλοθι. Οπότε είχα περισσότερο χρόνο να κάνω ότι έκανα 2- 3 ώρες, περισσότερες».

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, οι τρεις συνομιλητές, αναφέρθηκαν στην απουσία του ηθοποιού από την τηλεόραση, ενώ ο ίδιος, ανέφερε: «Είναι και οι συνθήκες δουλειάς που έχουν αλλάξει. Τα γυρίσματα είναι πάρα πολλές ώρες. Αυτό που θα πάρω την απόφαση να κάνω, πρέπει να περιέχει και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας.

Να έχει και ένα καλό μήνυμα που θα περνάει η σειρά και καλή παρέα, συναδέλφων, τεχνικών. Δεν με νοιάζει (αν δεν χτυπάει το τηλέφωνο για δουλειά). Τα έχω ζήσει όλα αυτά, την κορυφή, τη δόξα, τις τηλεθεάσεις. Αν δεν τα είχα ζήσει θα με ένοιαζε».

