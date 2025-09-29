Ο ηθοποιός, Τάσος Νούσιας, σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη!

Καλεσμένος στην εκπομπή «Το πρωινό», βρέθηκε ο ηθοποιός Τάσος Νούσιας, σήμερα, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, όπου και παραχώρησε στον δημοσιογράφο και παρουσιαστή, Γιώργο Λιάγκα, μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τάσος Νούσιας, αναφέρθηκε τόσο στη συμμετοχή του στην πολυσυζητημένη σειρά Grand Hotel- όσο και στην πορεία που «έγραψε» στον αθλητισμό, ως αθλητής στο στίβο. Μεταξύ άλλων ωστόσο, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θέτοντας την προσωπική του άποψη.

Όσα ανέφερε ο ηθοποιός στον Γιώργο Λιάγκα

Αναφερόμενος λοιπόν στον αθλητισμό, μίλησε για την πορεία του στο χώρο του στίβο στις μεγάλες και μεσαίες αποστάσεις, ενώ αποκάλυψε πως ένας τραυματισμός, ήταν η αιτία για να διακόψει: «Ξεκίνησα τον αθλητισμό από την 5η Δημοτικού και έφτασα μέχρι τα 17-18. Έκανα μεσαίες μεγάλες αποστάσεις, είχα πιάσει τα όρια για πανευρωπαϊκό εφήβων, ήμουν μες στην ελίτ του καιρού και είχα πανελλήνια ρεκόρ σε παιδικό και εφηβικό επίπεδο», είπε αρχικά και πρόσθεσε μεταξύ άλλων: «Είχα έναν τραυματισμό στον άνω πόλο της επιγονατίδας. Δεν βρίσκαμε τι συμβαίνει και έμεινα εκτός για πάνω από 6-8 μήνες. Αν είχα το κουράγιο, θα μπορούσα να κάνω καριέρα».

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, αναφέρθηκε και στην ευρύτερη έννοια του αθλητισμού, λέγοντας χαρακτηριστικά: ««Είναι επώδυνο και το ξέρουν τα παιδιά που αθλούνται. Είχαμε ένα μότο: εκεί που σταματάει ο μαζοχισμός, αρχίζει ο πρωταθλητισμός», δήλωσε εν συνεχεία ο Τάσος Νούσιας για να σημειώσει πως, ακόμα και μετά το τέλος του στίβου ασχολήθηκε με πολεμικές τέχνες και τρέξιμο: «Συνέχισα να αθλούμαι όταν άφησα το γήπεδο. Έκανα πολεμικές τέχνες, Tae Kwon Do και τρέξιμο. Τρέχω πια σποραδικά, λόγω υποχρεώσεων. Έχω αντοχές».

Τέλος, κλίθηκε να απαντήσει σε ερώτηση του παρουσιαστή, η οποία σχετίζεται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένοι, οι δύο άνδρες, αναφέρθηκαν στην απόφαση της κυβέρνησης να απαγορεύσει τη χρήση των μέσω από παιδιά μέχρι την ηλικία των 15 ετών. Πάνω σε αυτό λοιπόν, ο ηθοποιός, ανέφερε: «Και παραπάνω, και για όλη την ανήλικη ζωή θα ήταν δόκιμο να γίνει. Όλοι λίγο -πολύ έχουμε εθιστεί στον ηλεκτρονικό κόσμο. Είναι ανεξέλεγκτος, με αποτέλεσμα να ζεις διαρκώς σε αντιπαλότητα και τοξικότητα. Δεν είναι ανάγκη να το περνάει αυτό μια παιδική ψυχή. Είναι μια κουβέντα που μπορούμε να κάνουμε και κάθε ένας ότι καταλαβαίνει. Οι παιδοψυχολόγοι, ίσως να έχουν μια καλύτερη ερευνητική άποψη, για το τι επίδραση έχει αυτό».

