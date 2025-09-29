Τι συμβαίνει τελικά με το ζεύγάρι;

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής παραμένουν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ζευγάρια της ελληνικής showbiz, με κοινή παρουσία σε δημόσιες εμφανίσεις και στα social media.

Παρά τα κατά καιρούς δημοσιεύματα που θέλουν τη σχέση τους να περνάει κρίση, οι ίδιοι επιμένουν να διαψεύδουν κάθε σχετική φήμη με πράξεις και δημόσιες δηλώσεις.

Η πρόσφατη φημολογία ότι η παρουσιάστρια έκανε unfollow τον σύντροφό της στα social media απο ότι φαίνεται δεν ισχύει, καθώς ο Παναγιώτης Κουτσουμπής ανέβασε αμέσως μετά μια κοινή φωτογραφία που δείχνει την τρυφερή και σταθερή σχέση τους.

Υπενθυμίζεται οτι το τελευταίο διάστημα όλο και φουντώνουν οι φήμες που θέλουν την παρουσιάστρια του Alpha να είναι έγκυος, κάτι το οποίο η ίδια δεν έχει παραδεχτεί.