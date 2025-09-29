Όσα ανέφερε ο Γιώργος Θαναηλάκης για την επαγγελματική και προσωπική του ζωή!

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Γιώργος Θαναηλάκης, μέσα από το στούντιο του «Deal», στην κάμερα του Alpha και την δημοσιογράφο της εκπομπή «Happy Day».

Πιο συγκεκριμένα, ο ρεπόρτερ και παρουσιαστής, αναφέρθηκε στην πορεία του στο χώρο της παρουσίασης, στα νούμερα της τηλεθέασης και στο αγαπημένο τηλεπαιχνίδι του σταθμού, ενώ αναφέρθηκε και στην προσωπική του ζωή.

Ο Γιώργος Θαναηλάκης στην κάμερα του Alpha

Αρχικά λοιπόν, ο Γιώργος Θαναηλάκης, ανέφερε πως πριν από το «Deal» δεν κοιτούσε τα νούμερα της τηλεθέασης, κάτι το οποίο άλλαξε στην πορεία για ένα χρονικό διάστημα, ενώ μεταξύ άλλων δήλωσε πως έχουν γυριστεί σπουδαία επεισόδια για το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι: «Βλέποντας ότι τα νούμερα πήγαιναν καλά, έλεγα ότι θα συνεχίσουμε από μέσα μου. Έχουν γυριστεί φοβερά επεισόδια. Η αλήθεια είναι ότι επειδή δεν ήμουν στον χώρο της showbiz, δεν είχα μπει ποτέ σε αυτό. Να ξυπνάω και να με ανησυχεί τι γίνεται με τα νούμερα. Είχα μία ανησυχία με το Deal, με ενημέρωναν αν πηγαίναμε καλά και μετά δεν ξανακοίταξα, λέω αν δεν πάει κάτι καλά θα μου το πουν. Είχα τεράστιο άγχος στο πρώτο γύρισμα».

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, αναφερόμενος στο άγχος του και στις «επιπτώσεις» που μπορεί να έχει, ανέφερε: «Πάντα έχω άγχος να είμαι εντάξει, να κάνω σωστά τη δουλειά μου και αυτό που κάνω να βγει προς τα έξω. Έχω χάσει πολλές φορές τα λόγια μου και σαρδάμ έχω κάνει από το άγχος μου και λάθη έχω κάνει σε ζωντανές εκπομπές, αλλά είναι μέσα στο πρόγραμμα κι αυτά».

Παράλληλα, με αγάπη και σεβασμό μίλησε για την σύζυγό του, αποκαλύπτοντας πως φέτος είναι η 18η χρονιά έγγαμου βίου μαζί της, ενώ δήλωσε πως αποφεύγει να παρακολουθεί τον εαυτό του καθώς είναι αυστηρό κριτής: «Η σύζυγος είναι μεγάλη φαν, δεν χάνει επεισόδιο. Εγώ δεν βλέπω τον εαυτό μου, είμαι σκληρός κριτής και με αγχώνει να βλέπω τον εαυτό μου, αλλά η σύζυγος μου έλεγε «στα έλεγα». Είναι ένα επάγγελμα που δεν έχει ωράρια και δεν υπήρχαν ωράρια για εμένα για πολλά χρόνια. Τώρα είμαι καλύτερα. Το να έχεις έναν άνθρωπο που σε στηρίζει και το καταλαβαίνει αυτό είναι πολύ σημαντικό», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Είμαστε 17 χρόνια παντρεμένοι. Δεύτερος γάμος. Έχω ιδιαίτερη σχέση με τον γάμο. Τώρα θα ισοφαρίσω το ρεκόρ του πρώτου γάμου. 18 χρόνια. Είχα πει ότι δεν θα ξαναπαντρευτώ, αλλά εάν βρεις το έτερον ήμισυ, έναν άνθρωπο που ξέρεις ότι μπορείς να περάσεις υπέροχα, το κάνεις το βήμα».

