Οσα φέρεται να είπε ο ηθοποιός στην αστυνομία μετά τις ζημιές που προκάλεσε σε αυτοκίνητα.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης μίλησε για τα όσα συνέβησαν την Παρασκευή, εξηγώντας ότι προκάλεσε ζημιές σε τρία αυτοκίνητα και σε μία γκαραζόπορτα, όταν –όπως υποστηρίζει– του «έφυγε» το τιμόνι του αυτοκινήτου του.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Super Κατερίνα», το πρωί της Δευτέρας ο ηθοποιός τηλεφώνησε στην αστυνομία, ενημερώνοντας για τις ζημιές που είχε προκαλέσει, ώστε να είναι καταγεγραμμένο σε περίπτωση καταγγελιών.

«Την Παρασκευή μού έφυγε το τιμόνι και προκάλεσα ζημιές στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Την επόμενη μέρα τηλεφώνησα στο τμήμα, δηλώνοντας τι συνέβη και ότι είμαι υπεύθυνος για τις ζημιές. Σήμερα επισκέφτηκα το τμήμα», δήλωσε ο ηθοποιός στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου.

