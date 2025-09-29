«Έκανα βλακεία, δεν ήταν κάτι μεγάλο και θα το διορθώσω».

Λίγες ώρες μετά το περιστατικό με τις φθορές σε αυτοκίνητα, ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τη σύντροφό του, Δέσποινα Βανδή, για να της εξηγήσει τι είχε συμβεί. Την αποκάλυψη έκανε ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή του «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με τον παρουσιαστή, ο ηθοποιός δεν είχε συνειδητοποιήσει αμέσως το μέγεθος της κατάστασης και το επόμενο πρωί κάλεσε τη γνωστή τραγουδίστρια. Κατά τη συνομιλία τους, ο Βασίλης Μπισμπίκης παραδέχθηκε ότι είχε κάνει ένα λάθος και διαβεβαίωσε ότι θα το αποκαταστήσει.

Όπως μετέφερε ο Γιώργος Λιάγκας, ο ηθοποιός φέρεται να είπε στη Δέσποινα Βανδή: «Το πρωί που ερχόμουν στο σπίτι, έκανα μία μαλ…, μην ανησυχείς, δεν είναι κάτι μεγάλο και θα το διορθώσω».

Ο παρουσιαστής πρόσθεσε πως «μπορεί να μην είναι ακριβώς αυτά τα λόγια, αλλά ξέρω ότι πήρε τηλέφωνο τη Δέσποινα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd51v73prny9?integrationId=40599y14juihe6ly}