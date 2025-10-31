Η αγαπημένη τραγουδίστρια αποφάσισε να επεκτείνει τη δημιουργικότητά της στον χώρο της ομορφιάς

Με ένα ιδιαίτερο βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Δέσποινα Βανδή ανακοίνωσε ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική της πορεία αυτή τη φορά, πέρα από τη μουσική.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια αποφάσισε να επεκτείνει τη δημιουργικότητά της στον χώρο της ομορφιάς, παρουσιάζοντας τη δική της σειρά καλλυντικών. Πρόκειται για ένα project που, όπως αποκάλυψε, προετοίμαζε τα τελευταία δύο χρόνια με πολλή αγάπη και προσωπική φροντίδα.

Στο βίντεο και τη λεζάντα που το συνόδευε, η Δέσποινα μίλησε με ειλικρίνεια για τη σχέση της με το μακιγιάζ, τονίζοντας ότι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής και της καλλιτεχνικής της πορείας.

