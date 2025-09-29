Σοβαρές κατηγορίες αντιμετωπίζει ο Βασίλης Μπισμπίκης μετά το τροχαίο στη Φιλοθέη, με ζημιές σε 10 αυτοκίνητα και εγκατάλειψη του σημείου.

Αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη βρίσκεται ο Βασίλης Μπισμπίκης, έπειτα από το τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Φιλοθέη.

Ο γνωστός ηθοποιός, οδηγώντας το πολυτελές αυτοκίνητό του, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές παρασύροντας δέκα σταθμευμένα οχήματα, έναν μαντρότοιχο και μία γκαραζόπορτα, προτού εγκαταλείψει το σημείο.

Το όχημα, το οποίο υπέστη σοβαρές φθορές, εντοπίστηκε επί τόπου από τους κατοίκους, οι οποίοι ειδοποίησαν την αστυνομία. Η ταυτοποίηση του ηθοποιού έγινε μέσω καμερών ασφαλείας και της πινακίδας κυκλοφορίας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd502d2gbby1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Εμφανίστηκε αυτοβούλως στην αστυνομία

Όταν οι αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι του, ο Μπισμπίκης δεν βρισκόταν εκεί. Λίγο αργότερα όμως παρουσιάστηκε μόνος του στο Τμήμα Τροχαίας Κηφισιάς, όπου παραδέχτηκε ότι ήταν ο οδηγός του οχήματος. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, όπου και κρατήθηκε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd4ohrm56oyh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στην τηλεόραση λίγες ώρες μετά το συμβάν

Παρά το ατύχημα, ο ηθοποιός εμφανίστηκε το ίδιο απόγευμα στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, χαμογελαστός και χωρίς καμία αναφορά στο περιστατικό. Μίλησε για τη σχέση του με τη Δέσποινα Βανδή, την περιπέτεια υγείας που πέρασε και τα επαγγελματικά του σχέδια. Η δημόσια αυτή εμφάνιση, ενώ ακόμη βρισκόταν υπό αναζήτηση, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd3lrmz6egqp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σήμερα στην Ευελπίδων

Το πρωί της Δευτέρας, ο Μπισμπίκης αναμένεται να οδηγηθεί στην Ευελπίδων. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του αφορά πρόκληση τροχαίου με εγκατάλειψη, αδίκημα που τιμωρείται σε βαθμό πλημμελήματος.

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπει ότι η εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος, ακόμη και όταν προκαλούνται μόνο υλικές ζημιές, επισύρει χρηματικό πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης και ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση (άρθρο 290Α του Ποινικού Κώδικα). Σε περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές γίνονται ακόμη αυστηρότερες, με μεγαλύτερη διάρκεια στέρησης διπλώματος και βαρύτερες κυρώσεις.