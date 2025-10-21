Περιπολικό μετέφερε τη τραγουδίστρια στο ξενοδοχίεο της οταν έσκασε το λάστιχο στο ΙΧ που επέβαινε.

Ένα απρόοπτο στιγμιότυπο με πρωταγωνίστρια τη Δέσποινα Βανδή ήρθε πρόσφατα στο φως της δημοσιότητας. Στο βίντεο, η δημοφιλής τραγουδίστρια φαίνεται να μεταφέρεται με περιπολικό της αστυνομίας, μετά από πρόβλημα που παρουσίασε το όχημα στο οποίο επέβαινε.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Το Πρωινό», το περιστατικό σημειώθηκε στις αρχές Αυγούστου. Η Δέσποινα είχε φτάσει στη Θεσσαλονίκη και ένα αυτοκίνητο της παραγωγής την μετέφερε στη Χαλκιδική για προγραμματισμένη συναυλία της.

Ωστόσο, η μεταφορά δεν κύλησε ομαλά καθώς στην Εθνική Οδό έσκασαν τα λάστιχα του αυτοκινήτου. Η λύση ήρθε… με περιπολικό της αστυνομίας, το οποίο περνούσε εκείνη τη στιγμή και αποφάσισε να μεταφέρει την τραγουδίστρια στο ξενοδοχείο της, κάτι που δεν επιτρέπεται.

{https://www.instagram.com/p/DQEMAd1jgps/?hl=el}