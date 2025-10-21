Πηγές της ΕΛΑΣ απαντούν σε όσα ακούγονται για το προκλητικό βίντεο με την Δέσποινα Βανδή να χρησιμοποιεί περιπολικό... σαν ταξί.

Όπως εξηγούν, «αυτή η γυναίκα κινούνταν σε μια λεωφόρο που δεν έχει ΛΕΑ, έχει μόνο δύο λωρίδες κυκλοφορίας και κινούνταν προς την Καλλιθέα της Χαλκιδικής. Κάποια στιγμή ακινητοποίησε το όχημά της γιατί καταστράφηκε το λάστιχό της, έκανε δεξιά το όχημα με αποτέλεσμα να κλείνει τη μία λωρίδα κυκλοφορίας καθώς δεν υπήρχε λωρίδα έκτακτης ανάγκης».

Οι αστυνομικοί της ΕΛΑΣ «έπραξαν ως όφειλαν», συνεχίζουν.

«Διερχόμενο, ένα περιπολικό της Τροχαίας αντιλήφθηκε ότι βρίσκεται εκεί και για αποφυγή παράσυρσης αλλά και τροχαίου ατυχήματος, έβαλε κώνους πίσω από το όχημά της και τη μετέφερε στο πλησιέστερο σημείο για να πάρει ταξί να αποχωρήσει, ενώ μεριμνήσαμε και για τη γρήγορη μεταφορά του οχήματος για αποφυγή τροχαίου ατυχήματος στο σημείο.

«Καμία ΕΔΕ», τονίζουν τέλος: «Oι συνάδελφοι έπραξαν ως όφειλαν για την προστασία των επιβαινόντων και την αποφυγή ατυχήματος στο σημείο».

{https://www.instagram.com/reel/DQEMAd1jgps/?utm_source=ig_web_copy_link}