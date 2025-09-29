Η παρουσιάστρια μίλησε για το τροχαίο που είχε ο αδερφός της.

Η Κατερίνα Καινούργιου αναφέρθηκε για πρώτη φορά, μέσα από την εκπομπή της, στη σύλληψη του αδελφού της, που είχε γίνει το καλοκαίρι στη Νέα Ερυθραία, μετά από καταδίωξη της ΕΛ.ΑΣ.

«Θέλω να μοιραστώ κάτι πολύ σημαντικό», είπε η παρουσιάστρια. «Το καλοκαίρι έζησα μια εμπειρία που με έκανε να καταλάβω πως, κάποιες φορές, τα συγγενικά μας πρόσωπα —είτε είναι αδέλφια είτε άλλοι στενοί συγγενείς— μπορεί να κάνουν πράξεις που είναι λάθος ή παράνομες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι υπόλοιποι είναι συνένοχοι ή φέρουν ευθύνη. Ο καθένας μας είναι υπεύθυνος για τις δικές του πράξεις».

Η παρουσιάστρια τόνισε ότι για το περιστατικό με τον αδελφό της δεν είχε μιλήσει ποτέ δημόσια, καθώς πρόκειται για προσωπική υπόθεση. «Όλα έγιναν σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία: επειδή συνέβη Σάββατο, ο αδελφός της παρέμεινε δύο ημέρες στο τμήμα και πέρασε από Εισαγγελέα τη Δευτέρα. Μετάνιωσε βαθιά και ζήτησε πολλές φορές συγγνώμη.Δεν θέλω να δεχθώ ερωτήσεις για το θέμα. Με πήρε τηλέφωνο και συγκινήθηκα όταν μου είπε: Με στεναχώρησε που σε στεναχώρησα. Αυτό δείχνει πως, όταν κάποιος μέλος της οικογένειας κάνει λάθος, δεν σημαίνει ότι φταίνε όλοι οι υπόλοιποι», κατέληξε η παρουσιάστρια.

