Η παρουσιάστρια διανύει τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης και δε βλέπει την ώρα να κρατήσει στην αγκαλιά της την κορούλα της.

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει τα φετινά Χριστούγεννα η Κατερίνα Καινούργιου, αφού σε λίγο καιρό θα φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί.

Η ίδια, μαζί με τον άντρα της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, φωτογραφήθηκε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που είχε φωτογραφηθεί και τα Χριστούγεννα του 2024, με τη διαφορά ότι φέτος η Κατερίνα Καινούργιου είναι έγκυος.

Η παρουσιάστρια έκανε ένα κολάζ με τις δυο φωτογραφίες και έγραψε, «Χρόνια πολλά σε όλους! Καλά Χριστούγεννα με υγεία, αγάπη και πολλές αγκαλιές. Και να θυμάστε… οι ευχές πραγματοποιούνται».