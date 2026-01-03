Ανοιχτά θα είναι καταστήματα και σούπερ μάρκετ σήμερα Σάββατο 3 Ιανουαρίου.

Τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα παρέμειναν κλειστά ανήμερα της Πρωτοχρονιάς αλλά και την δεύτερη ημέρα του χρόνου. Έτσι πολλοί εργαζόμενοι είτε ξεκουράστηκαν εχτές είτε πήγαν στη δουλειά για την καθιερωμένη ετήσια απογραφή.

Τα σούπερ μάρκετ θα ανοίξουν από τις 8 το πρωί και θα κλείσουν 8 το βράδυ εκτός από τα LIDL τα αποία ακολουθούν διαφορετικό ωράριο. Συγκεκριμένα, τα LIDL ανοίγουν στις 07:45 και θα κλείσουν μία ώρα αργότερα από τον ανταγωνισμό, στις 9 μμ.

Με το εορταστικό ωράριο να λαμβάνει τέλος, τα καταστήματα στο λιανεμπόριο θα ακολουθήσουν πιο χαλαρό ωράριο. Τα καταστήματα θα ανοίξουν στις 9:00 και θα κλείσουν στις 15:00 εκτός από τα malls που θα κλέισουν γύρω στις 20:00.