Η αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού το επόμενο διήμερο και ο υδράργυρος σε πολλές περιοχές θα κυμανθεί σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Για ήπιο καιρό, χωρίς ακραία χειμερινά χαρακτηριστικά για τη χώρα μας, στο πρώτο μισό του Ιανουαρίου κάνει λόγο ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς. Όπως εξηγεί, οι θερμοκρασίες κινούνται αρχικά πάνω από τα κανονικά επίπεδα και στη συνέχεια εξομαλύνονται, ενώ ο υετός εμφανίζει μια κορύφωση στην αρχή του μήνα πριν περιοριστεί αισθητά.

Πρόκειται, σημειώνει, για ένα γνώριμο μοτίβο χειμερινής κυκλοφορίας, με «κύματα» και εναλλαγές, αλλά χωρίς επεισόδια που να θυμίζουν έντονο ή παρατεταμένο χειμώνα.

Αναλυτικά, η πρόγνωσή του έως και τις 19 Ιανουαρίου έχει ως εξής:

Η αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού το επόμενο διήμερο και ο υδράργυρος σε πολλές περιοχές θα κυμανθεί σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα. Κατά τα άλλα το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι άστατος, με βροχές κυρίως στα δυτικά, στη Θράκη και στο ανατολικό Αιγαίο, ενώ τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά και χιόνια στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως νοτιοδυτικοί και θα είναι ενισχυμένοι στα πελάγη, φτάνοντας τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ.

Τη Δευτέρα νεφώσεις θα έχουμε στις περισσότερες περιοχές, με βροχές κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και πιθανές καταιγίδες στα βορειοδυτικά, ενώ οι νότιοι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι.

Την Τρίτη των Θεοφανείων, βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν κυρίως τα δυτικά, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα. Παράλληλα, θα ευνοηθεί η μεταφορά αφρικανικής σκόνης και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, κυρίως στα νότια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με βάση τους υποεποχικούς χάρτες εβδομαδιαίων ανωμαλιών θερμοκρασιών και υετού του ECMWF, μπορούμε να δώσουμε μια καθαρή εικόνα της εξέλιξης του καιρού στην Ελλάδα σε εβδομαδιαία κλίμακα, με έμφαση όχι στα τοπικά επεισόδια αλλά στη γενική τάση.

Η μεσοπρόθεσμη πρόγνωση του καιρού από 5 έως 19 Ιανουαρίου

Με ήπιες θερμοκρασίες και διαδοχικές, αλλά όχι έντονες, εναλλαγές στον υετό φαίνεται να κυλά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου για τη χώρα μας, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία μέσης διάρκειας του Ευρωπαϊκού Κέντρου (ECMWF). Η εικόνα που προκύπτει, δεν παραπέμπει σε «βαρύ» χειμώνα, αλλά σε μια τυπική χειμερινή κυκλοφορία χαμηλής έντασης, με διαταραχές που περνούν χωρίς να αφήνουν ισχυρό αποτύπωμα.

Πρώτη εβδομάδα: Ήπιες θερμοκρασίες και περισσότερες βροχές

Κατά την εβδομάδα από 5 έως 12 Ιανουαρίου, η Ελλάδα τοποθετείται ξεκάθαρα στη ζώνη των θετικών θερμοκρασιακών αποκλίσεων. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να κινούνται πάνω από τις κλιματικές τιμές της εποχής, κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας, καθώς και στο Αιγαίο και την Κρήτη. Η επικράτηση νοτιοδυτικών ροών στην Ανατολική Μεσόγειο ευνοεί τη μεταφορά ηπιότερων αερίων μαζών, χωρίς ενδείξεις οργανωμένης ψυχρής εισβολής.

Την ίδια περίοδο, ο υετός παρουσιάζει αυξημένη πιθανότητα σε σχέση με τα κανονικά επίπεδα, ιδίως στο Ιόνιο, τη δυτική και κεντρική ηπειρωτική χώρα και κατά τόπους στο Αιγαίο. Δεν πρόκειται, ωστόσο, για εικόνα γενικευμένης κακοκαιρίας. Οι βροχές συνοδεύονται κυρίως με τη διέλευση διαταραχών δυτικού τύπου και έχουν περισσότερο τον χαρακτήρα επαναλαμβανόμενων περασμάτων παρά ενός ενιαίου, έντονου επεισοδίου.

Δεύτερη εβδομάδα: Εξομάλυνση θερμοκρασίας και λιγότερος υετός

Στο διάστημα 12 έως 19 Ιανουαρίου, το προγνωστικό μοτίβο αλλάζει σταδιακά. Οι θερμοκρασιακές αποκλίσεις περιορίζονται και η χώρα περνά σε πιο ουδέτερες συνθήκες, κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Παρά τη μικρή κάμψη, δεν διακρίνεται αξιόλογη ψυχρή εισβολή, αλλά ούτε και νέα θερμή έξαρση.

Παράλληλα, τα υετικά σήματα εξασθενούν. Οι κύριες βροχοφόρες ζώνες μετατοπίζονται βορειότερα, προς την Κεντρική Ευρώπη και τα Βαλκάνια, αφήνοντας την Ελλάδα με πιο στεγνό καιρό, διακοπτόμενο μόνο από ασθενείς και σύντομες διαταραχές. Τα διαστήματα ξηρού καιρού φαίνεται να είναι περισσότερα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Η συνολική εικόνα: Συνολικά, το πρώτο μισό του Ιανουαρίου διαμορφώνεται ως ήπιο και χωρίς ακραία χειμερινά χαρακτηριστικά για τη χώρα μας. Οι θερμοκρασίες κινούνται αρχικά πάνω από τα κανονικά επίπεδα και στη συνέχεια εξομαλύνονται, ενώ ο υετός εμφανίζει μια κορύφωση στην αρχή του μήνα πριν περιοριστεί αισθητά. Πρόκειται για ένα γνώριμο μοτίβο χειμερινής κυκλοφορίας, με «κύματα» και εναλλαγές, αλλά χωρίς επεισόδια που να θυμίζουν έντονο ή παρατεταμένο χειμώνα.

Ο καιρός σήμερα

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και την Πελοπόνησο βροχές και σποραδικές καταγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στην Θράκη, την κεντρική Στερεά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και μεμονωμένες καταιγίδες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 13 με 15 και τοπικά τους 16 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στη Θράκη.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5, τοπικά στα θαλάσσια - παραθαλάσσια 6 έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 14 με 15 και τοπικά 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία από 01 έως 07 με 08 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 01 έως 09 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στην κεντρική Στερεά και την Πελοπόννησο όπου είναι πιθανόν στα νότια να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στην Εύβοια, τα ανατολικά τμήματα της Στερεάς και τα νότια και ανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 και τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα δυτικά και νότια όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Στις Κυκλάδες νοτιοδυτικοί 6 με 7, τοπικά 8 μποφόρ. Στην Κρήτη νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Στα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ. Στα βόρεια νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα ανατολικά.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα ανατολικά 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 και τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 04-01-2026

Στα νησιά του Ιονίου, τα δυτικά ηπειρωτικά, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην περιοχή της Κέρκυρας, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με ασθενείς τοπικές βροχές στις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου τους 17 με 19 βαθμούς και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικά τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 05-01-2026

Αυξημένες νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βορειοδυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη τοπικά 7 και στο Ιόνιο έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 06-01-2026 (ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ)

Στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στο βορειοανατολικό Αιγαίο πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6, στα πελάγη τοπικά 7 και από το απόγευμα στο ανατολικό Αιγαίο έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και τα νότια.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 07-01-2026

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο όπου θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα δυτικά πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 6 με 7 και στο Αιγαίο 8 πιθανόν τοπικά έως 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.