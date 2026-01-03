Στόχος οι συνομιλίες; -Γιατί δεν είχαν συμφέρον οι Αμερικανοί, γιατί δεν μπορούσαν οι Γάλλοι και οι Γερμανοί και ποιος ο ρόλος των Βρετανών.

Τα Παιχνίδια Εξουσίας έλαβαν και δημοσιεύουν επιστολή στρατηγού ε.α. που θέλει να κρατήσει την ανωνυμία του για το ποιοι μπορεί να συνέβαλαν στην κατεύθυνση των 91 ουκρανικών drones στην οικία του β. Πούτιν, γεγονός που θεωρεί δεδομένο. Η στήλη αναδημοσιεύει:

«Το βράδυ της 29 Δεκεμβρίου, 91 drones κατευθύνθηκαν προς μια από τις κατοικίες του Πούτιν, στην περιοχή Νόβγκοροντ, που βρίσκεται 1.000 χλμ σε ευθεία γραμμή από το Κίεβο.

Οι Ρώσοι κατηγορούν τους Ουκρανούς ότι ήταν ιδιαίτερα σημαντική πρόκληση μια και στόχευε μη στρατιωτικό στόχο. Ετοιμάζουν δε την δική τους απάντηση, προφανώς σε στρατηγικό στόχο γιατί οι τακτικοί στόχοι και οι υποδομές προσβάλλονται καθημερινά.

Η ως τώρα άτυπη συμφωνία μεταξύ των εμπολέμων είναι να μην προσβληθούν οι πολιτικές ηγεσίες.

Το 2022 ο Πούτιν διαβεβαίωσε τον Ζελένσκυ ότι δεν κινδυνεύει. Εξάλλου τόσες φορές που επισκέφθηκε το μέτωπο θα μπορούσε να κτυπηθεί.

Η Ουκρανική πλευρά όμως κτύπησε πέρυσι τον θόλο του Κρεμλίνου και εκτέλεσε δυο Ρώσους στρατηγούς με βομβιστική ενέργεια.

Η τελευταία ενέργεια έγινε ακριβώς την ώρα που γίνονταν συνομιλίες στον Λευκό Οίκο μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι και φυσικά ο Πούτιν δεν ήταν στη συγκεκριμένη κατοικία γιατί όλοι ήξεραν ότι βρισκόταν στο μέτωπο για οδηγίες στους στρατηγούς του.

Άρα η επίθεση, από όποια πλευρά έγινε, στόχευε να αναστείλει τις συνομιλίες.

Όφελος από την επίθεση με drones θα μπορούσε να έχει η ευρωπαϊκή πλευρά και κύρια οι Βρετανοί, Γάλλοι και Γερμανοί που θέλουν τη συνέχιση του πολέμου.

Αν αναρωτηθούμε ποιος έχει την τεχνική δυνατότητα να παρακολουθήσει μέσω δορυφόρου μαζική πτήση 91 drones, έχουν μόνο οι Βρετανοί, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί και φυσικά οι Αμερικανοί.

Οι επιθέσεις σε μεγάλη απόσταση πέραν της κατεύθυνσης στο στόχο, θέλουν και παρακολούθηση από δορυφόρο για να εκτιμηθούν τα αποτελέσματα (Battle Damage Assessment).

Οι Αμερικανοί δεν έχουν πολιτικό όφελος μια και η πολιτική Τραμπ είναι σε αντίθετη κατεύθυνση. Μπορούν όμως κύκλοι της CIA που δεν ελέγχονται από τον Τραμπ αλλά το ενδεχόμενο αυτό θεωρείται παρακινδυνευμένο.

Οι Γάλλοι προσπαθούν να μετριάσουν τη στάση τους με τη Ρωσία ενώ οι Γερμανοί είναι αμφίβολο αν έχουν τη δυνατότητα αλλά και τη βούληση να εμπλακούν άμεσα.

Σύμφωνα με πηγές από όλες τις πλευρές, οι Βρετανοί επιτελείς βοήθησαν στην ανεπιτυχή Ουκρανική αντεπίθεση το 2023, στην επίθεση στο Κουρσκ και στη στοχοποίηση των πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς Storm Shadow. Έχουν δε την πιο ενεργή συμμετοχή στο σχεδιασμό των επιχειρήσεων.

Κατά πάσα πιθανότητα, τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των στρατηγικών πληγμάτων, πέρα από ορισμένο βάθος, δεν έχουν οι Ουκρανοί από μόνοι τους γιατί στερούνται δορυφορικής επισκόπησης.

Δεν αποκλείεται βέβαια να πρόκειται για προβοκατόρικη ενέργεια των ίδιων των Ρώσων, οι οποίοι έχουν κάθε λόγο να μην υπάρξει συμφωνία πριν πετύχουν τους στόχους τους.

Εξάλλου ο Πούτιν πρόσφατα είπε ότι αν δεν παραχωρήσουν εδάφη οι Ουκρανοί θα τα πάρουν δια της βίας.

Η κατάσταση έχει περιπλακεί περισσότερο από το συνηθισμένο…»

Αυτές είναι οι εκτιμήσεις του στρατηγού ε.α....