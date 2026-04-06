Η Έλενα Χριστοπούλου και η Κλέλια Ανδριολάτου έδωσαν τέλος στη συνεργασία τους, μετά από 16 χρόνια.

Με επίσημη ανακοίνωση, η Panik Agency καλωσόρισε την Κλέλια Ανδριολάτου στο δυναμικό της, μετά το τέλος της συνεργασίας της με την Έλενα Χριστοπούλου.

Η ανακοίνωση της Panik

«Ο Γιώργος Αρσενάκος, συνιδρυτής και CEO της Panik, καλωσορίζει την Κλέλια Ανδριολάτου στο Panik Agency.

Ο Γιώργος Αρσενάκος αναφέρει: «η Κλέλια Ανδριολάτου αποτελεί ένα από τα πιο χαρισματικά και λαμπερά πρόσωπα της νέας γενιάς ηθοποιών, εντός και εκτός Ελλάδας, συνδυάζοντας σπάνιο ταλέντο, σύγχρονη καλλιτεχνική ταυτότητα και ακαταμάχητη σκηνική παρουσία».

Η Κλέλια Ανδριολάτου δηλώνει: «αισθάνομαι ιδιαίτερα χαρούμενη για τη νέα μου συνεργασία με το Panik Agency.Ένα νέο ταξίδι ξεκινάει με πολλή όρεξη, νέες προκλήσεις και δημιουργικότητα».