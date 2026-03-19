Όσα είπε ο Πέτρος Γαϊτάνος για τον θεσμό της Eurovision.

Ο Πέτρος Γαϊτάνος εξέφρασε την προσωπική του άποψη αναφορικά με τον θεσμό της Eurovision, επισημαίνοντας ότι οι τελευταίες του δηλώσεις δεν αφορούσαν τον Akyla, αλλά τον διαγωνισμό τραγουδιού σε ένα ευρύτερο πλαίσιο.

Όπως εξήγησε, θεωρεί ότι η Eurovision, έχει ορισμένα «αρρωστημένα» και «νοσηρά» στοιχεία, ενώ ο ίδιος δεν τη συγκαταλέγει σε μια μορφή τέχνης.

Το πρωί της Πέμπτης 19 Μαρτίου, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα», όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Κατερίνα Καινούργιου, εκφράζοντας την άποψή του για τον θεσμό.

Στην ερώτηση της παρουσιάστριας αναφορικά με τις τελευταίες του δηλώσεις, ο Πέτρος Γαϊτάνος, εξήγησε ότι δεν στοχοποίησε κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο, τονίζοντας ότι θεωρεί πως η Eurovision έχει εξελιχτεί σε έναν θεσμό με «νοσηρά» χαρακτηριστικά που – κατά την άποψή του – απέχουν από την έννοια της τέχνης:

«Δεν θέλω να στέκομαι σε πρόσωπα, γι’ αυτό εγώ δεν έκανα κανένα σχόλιο ούτε προς το τραγούδι, ούτε προς το πρόσωπο. Δεν πήγαινε προς τον Akyla το σχόλιο. Έτσι κι αλλιώς ήταν τόσο ξεκάθαρα αυτά που είπα, σ’ αυτό το θέμα. Είπα γενικότερα για την έκφραση της Eurovision, όπως εξελίσσεται. Γι’ αυτό και είπα πολύ συγκεκριμένα, δεν μιλώ ούτε για το παιδί, ούτε για το τραγούδι».

Και συνέχισε: «Μα δεν είναι κομψό να ετοιμάζεται ένα τραγούδι να διαγωνιστεί σε έναν διεθνή ευρωπαϊκό διαγωνισμό, που εκπροσωπεί την Ελλάδα και να το στοχοποιούμε. Όχι, όχι, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Επίσης, δεν μου αρέσει τόσο πολύ να κρίνω και φυσικά να κατακρίνω. Μου αρέσει να διακρίνω. Θα προτιμούσα αν μου επιτρέπεις να μην το προσωποποιήσουμε και αναλύσω, γιατί μετά πάλι θα γίνουν θέματα και θα βγουν ειδήσεις και θα αναλύουν άλλα αντ’ άλλων. Θα στεκόμουν πιο πολύ και πάλι σ’ αυτό που αυτός ο διαγωνισμός δυστυχώς εξελίσσεται γύρω από μία κατάσταση νοσηρή. Ξέρεις τι με ανησυχεί πιο πολύ; Το ότι φτάσαμε σε ένα σημείο πολλοί άνθρωποι να μην τα διακρίνουν αυτά».

Σε δεύτερο χρόνο, ο ερμηνευτής, ανέλυσε τους λόγους για τους οποίους δεν του αρέσει πλέον η Eurovision: «Έχει πάρα πολλά νοσηρά η Eurovision. Θα μπορούσαμε να κάτσουμε να δούμε μία επιλογή από τραγούδια και να σου αναλύω. Υπάρχει μεγάλη λαγνεία. Υπάρχει μεγάλος εγωκεντρισμός, ματαιοδοξία, φιλαρέσκεια αρρωστημένη».

Όπως εξήγησε, δεν θεωρεί ότι είναι μία μορφή τέχνης: «Όταν αυτό προβάλλεται τόσο λυσσαλέα και δήθεν με τον μανδύα της τέχνης… Ποια τέχνη; Τέχνη θεωρείται να βγαίνει ένας άνθρωπος παραποιημένος και πολλές φορές γελοίος και να βγαίνει αυτή η γελοιότητα και να είναι απλώς μια άποψη; Δεν είναι όλα όσα έχουν από πίσω ένα μπιτ ή ένα ρυθμό μουσική. Η τέχνη είναι κάτι υψηλό. Το ότι κάποιος δανείζεται και μιμείται την τέχνη, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι τέχνη. Αυτό που συμβαίνει στη Eurovision δεν είναι τέχνη…»

«Έχει κάποιες στιγμές που είναι πολύ ωραίες, κάποια τραγούδια είναι πολύ όμορφα. Κάποιες παρουσίες είναι πολύ όμορφες. Γενικότερα όμως υπάρχει μία τάση γύρω από το αρρωστημένο και το στραβό. Και αυτό δεν είναι ωραίο παράδειγμα για τους νέους», κατέληξε ο Πέτρος Γαϊτάνος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh6ol3uup0s9?integrationId=40599y14juihe6ly}