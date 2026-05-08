Πειθαρχική έρευνα ξεκίνησε, σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, το υπουργείο Εσωτερικών για την ορκωμοσία του Πέτρου Κωνσταντίνου, ως δημοτικού συμβούλου στον δήμο Αθηναίων.

«Ήταν μια γελοιότητα, την οποία επέτρεψε ο κ. Δούκας. Αλλά όσοι ενοχλούνται από αυτή τη γελοιότητα να σκεφτούν αν στο δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών του Δήμου Αθηναίων πήγαν να ψηφίσουν ή πήγανε για μπάνιο ή δεν τους άρεσε ο Μπακογιάννης γιατί δεν τους άρεσε ο Μεγάλος Περίπατος, γιατί δεν τους άρεσε ο ανιψιός του Μητσοτάκη, ο γιος της Ντόρας και δεν ξέρω τι άλλο», ανέφερε ο υπουργός Υγείας στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΣΚΑΪ.

«Σας διαβεβαιώ το υπουργείο Εσωτερικών και ο κ. Λιβάνιος έχει κάνει τις δέουσες πειθαρχικές ενέργειες για να ερευνηθεί τι ακριβώς προβλέπεται σε αυτή την περίπτωση», πρόσθεσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο εκπρόσωπος της δημοτικής παράταξης «Ανατρεπτική Συμμαχία για την Αθήνα» που εκπροσωπεί την ΑΝΤΑΡΣΥΑ αντί να ορκιστεί στο Σύνταγμα και τους νόμους, διάβασε έναν δικό του όρκο.

Αναλυτικά το κείμενο που διάβασε ο κ. Κωνσταντίνου κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας του:

«Δηλώνω στην τιμή και τη συνείδησή μου ότι θα αγωνίζομαι για την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζόμενων, ντόπιων και μεταναστών, για την ανατροπή της βάρβαρης επίθεσης κυβέρνησης-κεφαλαίου-ΕΕ και του ιμπεριαλισμού. Για να μπουν οι ζωές μας πάνω από τα κέρδη τους! Για να μπει τέλος στους πολέμους και τη γενοκτονία στη Γάζα. Για να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι στα Τέμπη, την Πύλο και τη "Βιολάντα". Για τη λευτεριά στην Παλαιστίνη και τη διεθνιστική αλληλεγγύη πάνω από σύνορα.

Για μια κοινωνία κάτω από τον έλεγχο των εργαζόμενων, απαλλαγμένη από την καπιταλιστική βαρβαρότητα και εκμετάλλευση, τη φτώχεια και την καταπίεση, με πλήρη διαχωρισμό Εκκλησίας και κράτους. Για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις φυλής, φύλου, έθνους και θρησκείας. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας από τη ναζιστική κατοχή, τιμώντας τους νεκρούς της Αντίστασης, τους 200 εκτελεσμένους στην Καισαριανή, τιμώντας τον Παύλο Φύσσα, τον Σαχζάτ Λουκμάν και τον Αλέξη Γρηγορόπουλο, θα αγωνίζομαι για μια πόλη εναρμονισμένη με τις κοινωνικές ανάγκες και το περιβάλλον, με δημοκρατία, ελευθερία, αλληλεγγύη, χωρίς ρατσισμό και νεοναζί».

