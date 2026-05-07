Ερώτηση του Κεφαλογιάννη προς τον Γεωργιάδη, για τα προβλήματα στο ΠΑΓΝΗ.

Πυρά ακόμα και από το «γαλάζιο στρατόπεδο» δέχεται ο Άδωνις Γεωργιάδης για την κατάσταση του ΕΣΥ, αφού σε ερώτηση προς τον υπουργό Υγείας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, ζητά απαντήσεις για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η καρδιοχειρουργική κλινική του ΠΑΓΝΗ.

«Η μη αξιοποίηση των σύγχρονων υποδομών» της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου «δεν αποτελεί μόνο υποβάθμιση της δημόσιας υγείας», αλλά και μια «αδικαιολόγητη σπατάλη δημόσιων πόρων που θα μπορούσαν να επενδυθούν στην ίδια τη λειτουργία του νοσοκομείου», υπογραμμίζει ο βουλευτής.

Η σημερινή εικόνα της κλινικής «δεν συνάδει με τις προσπάθειες της κυβέρνησης στην αναβάθμιση του ΕΣΥ», τονίζει. Σε άλλο σημείο, επισημαίνει πως η στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας «δεν αποτελεί μια απλή πολιτική πράξη, αλλά ένα ηθικό και κοινωνικό καθήκον απέναντι συμπολίτες μας».

Ο βουλευτής Ηρακλείου αναφέρει πως είναι απαραίτητη η άμεση στελέχωση της καρδιοχειρουργικής κλινικής του ΠΑΓΝΗ, κυρίως σε νοσηλευτικό προσωπικό. Μάλιστα, σημειώνει πως σύμφωνα με στελέχη του νοσοκομείου, η πλήρης στελέχωση είναι «θέμα 6-7 νοσηλευτών».

Σε ό,τι αφορά στην κατάσταση της κλινικής, αναφέρει ότι από «διαμάντι» του ΕΣΥ έχει μετατραπεί «σε μονάδα υπό συγχώνευση και με ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού. Παλεύει να λειτουργήσει με τα απολύτως απαραίτητα, την ώρα που εκατοντάδες συμπολίτες μας αναγκάζονται να αναζητήσουν λύσεις εκτός νησιού για κρίσιμα ζητήματα ζωής».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας «έκλεισαν οι θάλαμοι και έφυγαν οι νοσηλεύτριες» και περιγράφει πως πλέον οι θάλαμοι έχουν γίνει αποθηκευτικοί χώροι. «Δωμάτια που είχαν ηλεκτρικά κρεβάτια, αυτοματοποιημένα συστήματα παρακολούθησης και πανάκριβο εξοπλισμό παραμένουν κλειστά, ενώ καθοριστικός παράγοντας είναι η έλλειψη προσωπικού, κυρίως σε νοσηλευτές. Η υποστελέχωση του ΠΑΓΝΗ έχει άμεσο αντίκτυπο στη νοσηλεία των ασθενών», συμπληρώνει.

Η κατάσταση αυτή «αφήνει εκατοντάδες ασθενείς σε μακροχρόνιες λίστες αναμονής ήτους εξωθεί στον ιδιωτικό τομέα και στα νοσοκομεία της Αθήνας, επιβαρύνοντάς τους οικονομικά και ψυχολογικά», επισημαίνει ακόμα ο βουλευτής Ηρακλείου.

Το κείμενο της ερώτησης προς τον Άδωνι Γεωργιάδη

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη

ΘΕΜΑ : Απαιτούνται άμεσες λύσεις για την Καρδιοχειρουργική Κλινική ΠΑΓΝΗ.

Σχετ. :

(α) Η 8736/22-09-2025 Ερώτησή μας

(β) Η 2312/13-01-2026 Ερώτησή μας

(γ) Η 3534/02-03-2026 Ερώτησή μας

Υπουργέ,

Σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας, η Καρδιοχειρουργική Κλινική ΠΑΓΝΗ, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα.

Έχει μετατραπεί, από «διαμάντι» του δημόσιου συστήματος υγείας, σε μονάδα υπό συγχώνευση και με ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού. Παλεύει να λειτουργήσει με τα απολύτως απαραίτητα, την ώρα που εκατοντάδες συμπολίτες μας αναγκάζονται να αναζητήσουν λύσεις εκτός νησιού για κρίσιμα ζητήματα ζωής.

Όπως γνωρίζετε, μέχρι την προ-COVID εποχή, η παραπάνω κλινική ήταν το καμάρι του ΠΑΓΝΗ, ενώ μέσα στην πανδημία, έκλεισαν οι θάλαμοι και έφυγαν οι νοσηλεύτριες.

Πλέον, οι θάλαμοι δυστυχώς έχουν γίνει αποθηκευτικοί χώροι. Δωμάτια που είχαν ηλεκτρικά κρεβάτια, αυτοματοποιημένα συστήματα παρακολούθησης και πανάκριβο εξοπλισμό παραμένουν κλειστά, ενώ καθοριστικός παράγοντας είναι η έλλειψη προσωπικού, κυρίως σε νοσηλευτές. Η υποστελέχωση του ΠΑΓΝΗ έχει άμεσο αντίκτυπο στη νοσηλεία των ασθενών, οι οποίοι δεν φιλοξενούνται πλέον σε αυτόνομο χώρο, με την Καρδιοχειρουργική να λειτουργεί πλέον, υπό καθεστώς συγχώνευσης με άλλες κλινικές.

Μάλιστα σύμφωνα με αναφορές των στελεχών του ΠΑΓΝΗ, αυτή τη στιγμή οι ασθενείς της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής νοσηλεύονται μαζί με τους ασθενείς άλλων κλινικών, όπως είναι η αγγειοχειρουργική, η θωρακοχειρουργική, ενώ θα έπρεπε να εξυπηρετούνται πολύ περισσότερα περιστατικά και υπό καλύτερες συνθήκες.

Σημειωτέον ότι, σήμερα στην Καρδιοχειρουργική Κλινική του ΠΑΓΝH πραγματοποιούνται περίπου 130 επεμβάσεις ετησίως, αριθμός σημαντικά χαμηλότεροςαπό τις πραγματικές ανάγκες της περιοχής, αφού η Κρήτη, αναλογικά, θα μπορούσε να εξυπηρετήσει περίπου 600 με 700 περιστατικά.

Η κατάσταση αυτή αφήνει εκατοντάδες ασθενείς σε μακροχρόνιες λίστες αναμονής ήτους εξωθεί στον ιδιωτικό τομέα και στα νοσοκομεία της Αθήνας, επιβαρύνοντάς τους οικονομικά και ψυχολογικά.

Επειδή, πρόκειται για μία κλινική που λειτουργεί εδώ και 13 χρόνια, με πάρα πολύ καλό καρδιοχειρουργικό.

Επειδή, η παραπάνω μονάδα καλύπτει ένα ευρύ γεωγραφικό φάσμα, εξυπηρετώνταςόχι μόνο την Κρήτη αλλά και νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου, ενώ θα μπορούσε να συμβάλει καθοριστικά στον περιορισμό των αεροδιακομιδών.

Επειδή, η σημερινή εικόνα της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής ΠΑΓΝΗ δεν συνάδει με τις προσπάθειες της Κυβέρνησης στην αναβάθμιση του ΕΣΥ και αποτυπώνει, μια κλινική που ενώ προ COVID διέθετε σύγχρονες υποδομές και εξοπλισμό υψηλού επιπέδου, σήμερα έχει βρεθεί να υπολειτουργεί, με κρίσιμους χώρους να παραμένουν ανενεργοί.

Επειδή, είναι απαραίτητη η άμεση στελέχωση της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής ΠΑΓΝΗ και κυρίως σε νοσηλευτικό προσωπικό.

Επειδή, σύμφωνα με αναφορές των στελεχών του ΠΑΓΝΗ, ο αριθμός που χρειάζεται για να στελεχωθεί πλήρως η Καρδιοχειρουργική Κλινική ΠΑΓΝΗ είναι θέμα 6 ή 7 νοσηλευτών.

Επειδή, η στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας δεν αποτελεί μια απλή πολιτική πράξη, αλλά ένα ηθικό και κοινωνικό καθήκον απέναντι συμπολίτες μας.

Επειδή, η μη αξιοποίηση των σύγχρονων υποδομών της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής ΠΑΓΝΗ δεν αποτελεί μόνο υποβάθμιση της δημόσιας υγείας, αλλά και μια αδικαιολόγητη σπατάλη δημόσιων πόρων που θα μπορούσαν να επενδυθούν στην ίδια τη λειτουργία του νοσοκομείου.

Επειδή, με τις ανωτέρω σχετικές Ερωτήσεις μας, οι οποίες δεν έχουν απαντηθεί μέσα στην προθεσμία που τάσσει ο Κανονισμός της Βουλής, έχουμε προτείνει τη διαμόρφωση ενός πλαισίου που θα εξασφαλίζει ότι οι απόφοιτοι των δημοσίων Σ.Α.Ε.Κ. Βοηθών Νοσηλευτών (όπως του Βενιζελείου Πανανείου Νοσοκομείου) θα εντάσσονται οργανικά στο ίδιο το νοσοκομείο το οποίο τους εκπαίδευσε, ώστε να επιτυγχάνεται ένας κύκλος συνέχειας, συνοχής και επιστροφής αξίας προς το δημόσιο σύστημα υγείας.

Επειδή, θα πρέπει επιπροσθέτως να αξιολογηθεί η δυνατότητα αυτοδίκαιης ένταξης των αποφοίτων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) Βοηθών Νοσηλευτών και στα πλησιέστερα Νοσοκομεία σε σχέση με τη δομή εκπαίδευσης και σίγουρα εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας.

Ερωτάσθε:

(α) Προτίθεστε να αναλάβετε άμεσα πρωτοβουλίες για την προκήρυξη μόνιμων θέσεων προσωπικού και τη θεσμοθέτηση ισχυρών κινήτρων, ώστε η Καρδιοχειρουργική του ΠΑΓΝΗ να λειτουργήσει επιτέλους με πλήρη δυναμικότητα; Αν όχι, γιατί; Αν ναι, με ποιο χρονοδιάγραμμα;

(β) Πότε σκοπεύετε να προβείτε στην πρόσληψη επικουρικού προσωπικού και στην έκδοση προκήρυξης θέσεων ιατρών ΕΣΥ για την κάλυψη αναγκών των Νοσοκομείων

του Ηρακλείου;

(γ) Ποιος είναι ο λόγος που δεν έχετε απαντήσει στις ανωτέρω σχετικές Ερωτήσεις μας;

(δ) Σκοπεύετε να προβείτε σε θεσμοθέτηση της αυτοδίκαιης ένταξης των αποφοίτων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) Βοηθών Νοσηλευτών στα Νοσοκομεία εκπαίδευσης ή στα πλησιέστερα αυτών Νοσοκομεία, εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας; Αν όχι, για ποιο λόγο; Αν ναι, με ποιο χρονοδιάγραμμα;