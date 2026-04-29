Η ηθοποιός τραυματίστηκε σοβαρά στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης κατά την έξοδό της από το αεροπλάνο. Όσα δήλωσε στο «Πρωινό».

Με μία απρόσμενη περιπέτεια ήρθε αντιμέτωπη η Βάσια Παναγοπούλου κατά την άφιξή της στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, τραυματίζοντας σοβαρά το πόδι της όταν επιχείρησε να εξέλθει από το αεροπλάνο.

Συγκεκριμένα, κατά την επιστροφή της από το ταξίδι της στο Μαϊάμι και την αποβίβαση στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, η ηθοποιός παραπάτησε, λόγω της λανθασμένης τοποθέτησης της σκάλας στο αεροσκάφος, με αποτέλεσμα να βρεθεί το πόδι της στο κενό, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό στον αστράγαλο.

Όπως περιέγραψε το πρωί της Τετάρτης 29 Απριλίου μιλώντας στην εκπομπή «Το πρωινό», υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να έχει τοποθετηθεί φυσούνα για την μεταφορά των επιβατών:

«Μετά από ένα ταξίδι μεγάλο, 11 ωρών, όταν προσγειωθήκαμε στην Κωνσταντινούπολη ήρθε η σκάλα. Δεν ακούμπησε σωστά στο αεροπλάνο με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα μικρό κενό. Εγώ βγήκα πρώτη και το πόδι μου το ένα βρέθηκε στο κενό ανάμεσα στο αεροπλάνο και τη σκάλα και σοριάστηκα στο πλατύσκαλο. Ευτυχώς σοριάστηκα στο πλατύσκαλο και δεν πήρα έτσι τα σκαλιά, να πέσω στο τσιμέντο να σκοτωθώ».

Η περιπέτεια ωστόσο δεν σταμάτησε εκεί, καθώς η αντιμετώπιση του προσωπικού δεν ήταν η αναμενόμενη, με αποτέλεσμα να περιμένει την επιστροφή της στην Ελλάδα για να επισκεφθεί νοσοκομείο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Αυτό που ακολούθησε μετά είναι πραγματικά απάνθρωπο και βασανιστικό. Ήρθαν οι δύο νοσοκόμοι, με έβαλαν να καθίσω, μου έβαλε μία νοσοκόμα ένα σπρέι και μία αλοιφή, άρχισε να μου τρίβει το πόδι. Της λέω «μην το κάνεις αυτό», ήταν πολύ πρησμένο το πόδι μου και ήταν εμφανές ότι ο αστράγαλος έχει μετακινηθεί. Μου λέει: σηκωθείτε».

Μάλιστα, παρά τους έντονους πόνους και τις ενοχλήσεις, το προσωπικό του αεροδρομίου την απέτρεψε από το να επισκεφθεί το νοσοκομείο καθώς θα έχανε την πτήση της και θα έπρεπε να επιβιβαστεί στην επόμενη, με δικά της έξοδα: «Μου είπε ότι «δεν υπάρχει λόγος, ένα διάστρεμμα είναι, δεν έχετε σπάσει κάτι, δεν υπάρχει λόγος να πάτε με καρότσι». Οπότε, αναγκάστηκα και περπάτησα γύρω στα 12 λεπτά, μέχρι να φτάσω στην πύλη για Αθήνα».

Κλείνοντας, εξήγησε ότι ο τραυματισμός επηρέασε τόσο την υγεία της, όσο και την δουλειά της, καθώς θα χρειαστεί να παραμείνει το πόδι της στο γύψο για έξι εβδομάδες. Μάλιστα, σημείωσε ότι έχει απευθυνθεί ήδη στη δικηγόρο της προκειμένου να κινηθεί νομικά:

«Έξι εβδομάδες στο γύψο, με αποτέλεσμα να έχω πόνους αφόρητους, συν να έχω δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στη δουλειά μου, γιατί τα γυρίσματά μου είναι στην Κύπρο».

«Δεν θα το αφήσω έτσι, γιατί και μου έκαναν κακό στην υγεία μου και μου έκαναν κακό στη δουλειά μου και με έχουν βάλει σε όλη αυτή τη διαδικασία που πραγματικά, ναι, έχω αποταθεί στη δικηγόρο μου. Πονάω, παίρνω τα παυσίπονα που μου έδωσε ο γιατρός».