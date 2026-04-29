Ο λαός της Ουκρανίας εκτιμά βαθιά όλη την υποστήριξη που παρέχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες, είπε μεταξύ άλλων ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Με έναν μήνυμα στο Χ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε τον βασιλιά Κάρολο για την αναφορά του στην Ουκρανία κατά την ομιλία του το βράδυ της Τρίτης στο Αμερικανικό Κογκρέσο.

«Ευχαριστώ την Αυτού Μεγαλειότητα τον Βασιλιά Κάρολο Γ', το Ηνωμένο Βασίλειο και όλες τις γενναίες αμερικανικές καρδιές για αυτή την ηχηρή κραυγή ενότητας υπέρ της Ουκρανίας πέρα από τον Ατλαντικό. Είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται για να φέρει μια αξιοπρεπή και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο λαός της Ουκρανίας εκτιμά βαθιά όλη την υποστήριξη που παρέχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σας ευχαριστώ» έγραψε ο Ζελένσκι.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2049424050095595835}

Τι είπε ο βασιλιάς Κάρολος

Ο βασιλιάς Κάρολος σε μία δυναμική ομιλία στο Κογκρέσο αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στην Ουκρανία και την υποστήριξη που χρειάζεται για να αμυνθεί από την επιθετικότητα της Ρωσίας.

«Η ίδια ακλόνητη αποφασιστικότητα που έδειξαν Αμερικανοί και Βρετανοί «κατά τη διάρκεια δύο Παγκοσμίων Πολέμων, του Ψυχρού Πολέμου, του Αφγανιστάν και στιγμών που καθόρισαν την κοινή μας ασφάλεια είναι απαραίτητη για την υπεράσπιση της Ουκρανίας και του πιο θαρραλέου λαού της, προκειμένου να διασφαλιστεί μια πραγματικά δίκαιη και διαρκής ειρήνη» είπε ο Βρετανός μονάρχης.